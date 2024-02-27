Из-за каких продуктов образуются камни в почках?

Формирование камней в почках происходит из-за изменения химического состава мочи и повышения в ней уровня солей. При этом питание играет в этом не последнюю роль.
Как рассказал в беседе с газетой «Доктор Питер» уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский, есть несколько типов камней в почках — уратные, фосфатные и оксалатные. Первые — это смесь мочевой кислоты с солями калия и натрия, вторые содержат фосфаты кальция, а оксалатные образуются из соединения щавелевой кислоты и кальция.
По статистике с первичной проблемой образования камней в почках сталкиваются до 15% населения. Избежать риска развития мочекаменной болезни можно обеспечением правильного рациона питания и сбалансированного питьевого режима.
Какие продукты могут способствовать образованию камней в почках?
По словам уролога, переизбыток щавелевой кислоты в рационе блокирует выведение солей из организма и повышает риск образования камней. Врач советуют пациентам с оксалатными почечными камнями с осторожностью употреблять щавель, шпинат, петрушку, укроп, ревень, свеклу, цитрусовые. Щавелевая кислота также содержится в какао-порошке. Поэтому не стоит смешивать напиток с молоком, так как молочные жиры могут увеличивать усвоение оксалатов из какао.
Молочные продукты стоит ограничивать при фосфатных камнях в почках.
Красное мясо, субпродукты, сало, жирные наваристые бульоны и холодец могут способствовать повышению уровня мочевой кислоты и кальция в моче.
Как отметил Журавский, отложению солей способствует и переизбыток соли в рационе. По словам специалиста, следует съедать не более 5 г соли в день как продукта в чистом виде, так и в качестве добавки в употребляемых продуктах.
Образованию камней также способствуют алкоголь и газированные напитки. Они содержат фосфорную кислоту, вызывающую изменения в мочевыводящих путях. Специалисты рекомендуют газированные напитки заменить на клюквенный морс и натуральный апельсиновый сок.