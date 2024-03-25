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Из-за чего весной может снижаться острота зрения?

Медики говорят, что весной на остроту зрения могут воздействовать ряд вредных факторов.

Источник: Freepik

Весной глаза острота зрения может снижаться по ряду разных причин, среди которых аллергены, пыль, яркое солнце, перепады температур, ветер, а также обострение хронических заболеваний.

Как отметили специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1», снижение остроты зрения (гемералопии) проявляется снижением способности четко видеть в сумерки и в ночное время. У некоторых людей возникают проблемы с ориентированием в затемненном помещении.

Из-за чего возникают симптомы гемералопии?

Причины возникновения заболевания могут быть разными. Оно часто встречается у близоруких людей, тех, кто страдает глаукомой или катарактой. Если такое состояние возникает внезапно, это почти наверняка связано с дефицитом витамина А, который обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаза.

Помимо заболеваний глаз причинами ухудшения зрения могут стать: переутомление, стрессы, недосыпания, непрерывная продолжительная работа за компьютером и недостаток двигательной активности.

Медики также предупреждают, что солнце и его лучи могут привести к ожогу роговицы, катаракте или макулярной дегенерации. Поэтому, весной не следует забывать надевать солнцезащитные очки.

Что является источником витамина А?

Больше всего витамина А содержится в продуктах животного происхождения — печени, рыбе, яйцах. Каротиноиды провитамина А содержатся во фруктах и овощах — морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, дыня. Также большое количество витамина А содержится в батате (сладком картофеле), зеленом салате, кабачках, шпинате, горохе, зеленом луке и петрушке.