Из-за чего весной может снижаться острота зрения?

Причины возникновения заболевания могут быть разными. Оно часто встречается у близоруких людей, тех, кто страдает глаукомой или катарактой. Если такое состояние возникает внезапно, это почти наверняка связано с дефицитом витамина А, который обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаза.