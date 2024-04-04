Из-за чего может быть повыщен гормон лептин у женщин?

Нормальный уровень лептина у женщин находится в диапазоне от 3,7 до 11,1 нг/мл. е. Уровень повышается во время приема пищи до тех пор, пока мозг не получит сигнал о насыщении. Со временем его концентрация лептина снижается, и человек начинает испытывать чувство голода.