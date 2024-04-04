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Из-за чего может быть повыщен гормон лептин у женщин?

Гормон, вырабатываемый жировыми клетками, регулирует механизмы аппетита и насыщения, пищевое поведение, запасание жира и другие функции, связанные с метаболизмом.

Лептин — это гормон жировой ткани. Он регулирует энергетические, нейроэндокринные и метаболические процессы организма. Этот гормон обеспечивает чувство сытости и поддерживает баланс между потреблением пищи и использованием энергии.

Свое название лептин получил от греческого слова leptos, что означает «худой, тонкий». Гормон помогает подавлять голод и регулировать энергетический баланс, чтобы в организме не возникала реакция голода при отсутствии потребности в энергии. Лептин сигнализирует головному мозгу о насыщении организма и уменьшает аппетит.

Гормон служит клинико-лабораторным маркером риска сахарного диабета 2-го типа и ишемической болезни сердца, а также применяется для диагностики ожирения и вторичной аменореи.

Какой должен быть уровень лептина?

Нормальный уровень лептина у женщин находится в диапазоне от 3,7 до 11,1 нг/мл. е. Уровень повышается во время приема пищи до тех пор, пока мозг не получит сигнал о насыщении. Со временем его концентрация лептина снижается, и человек начинает испытывать чувство голода.

Из-за чего может быть повышен лептин?

Более высокая концентрация этого гормона говорит об оксидативном стрессе (окислительное повреждение клеток), разрастании гладкомышечных клеток и отложении солей кальция в сосудистой стенке.

Концентрация лептина прямо пропорциональна массе жировой ткани и отражает энергетические запасы организма. Истощение энергетических запасов (в результате голодания, интенсивных физических нагрузок) сопровождается понижением концентрации лептина.

Причинами повышения гормона могут быть:

  • ожирение и избыточное питание: Избыток жировых отложений увеличивает выработку лептина, что приводит к росту его концентрации.
  • генетические факторы.
  • гипотиреоз — это низкое содержание секрета щитовидной железы в сыворотке.
  • синдром апноэ сна: временная остановка дыхания во время ночного отдыха.
  • прием некоторых лекарств таких, как например, стероидные препараты (глюкокортикоиды).

У женщин норма лептина выше, чем у мужчин, поскольку организм производит больше жировой ткани из-за отличий в гормональном фоне и физиологических особенностях. Концентрация лептина у женщин выше, чем у мужчин, так как продукция этого гормона стимулируется эстрогенами и подавляется тестостероном.

Также у женщин уровень лептина может изменяться в зависимости от фазы менструального цикла и во время беременности. Кроме этого у женщин уровень лептина в крови практически сразу же изменяется при любых колебаниях лютеинизирующего гормона и эстрадиола.