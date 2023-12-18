Из костюма гигантского цыпленка — на красную дорожку: как Брэд Питт стал звездой

Брэд Питт не думал о карьере в кино — он учился на журналиста, но затем решил резко изменить свою жизнь. Сегодня многие фильмы, в которых он снялся, считаются культовыми, актера любят миллионы зрителей по всему миру, но не все знают, что в Голливуде он начинал как разнорабочий и промоутер в костюме цыпленка. Вспоминаем, каким был творческий путь Брэда Питта, и рассказываем, каких премьер с его участием ожидать.

Уильям Брэдли Питт родился в небольшом городе Шони в Оклахоме, но вскоре его семья переехала в штат Миссури, где и прошло все детство будущего актера. Родители Уильяма с искусством не были связаны: мать работала учительницей, отец — менеджером в компании по грузоперевозкам. По словам Питта, они были очень религиозными людьми и пытались приобщить к вере сына, поэтому он пел в церковном хоре. В подростковые годы увлекался спортом, посещал клуб дебатов и различные кружки.

Мечты стать актером у Питта не было, поэтому, окончив школу, в 1982 году он отправился изучать журналистику и рекламное дело в Миссурийский университет. Но чем ближе была защита диплома, тем чаще он задумывался, что занимается не тем. Во время учебы парень увлекся кино и за пару недель до выпуска из университета принял решение бросить все и уехать туда, где его снимают: в Лос-Анджелес.

Уильям загорелся идеей стать актером. Он взял псевдоним Брэд Питт, близкий по звучанию к его настоящему имени, записался на уроки по технике речи и актерскому мастерству. Только вот Голливуд к приезду будущей звезды был пока не готов: первое время в Лос-Анджелесе Брэд Питт работал водителем, курьером, перевозчиком мебели и промоутером в фастфуде El Pollo Loco — он переодевался в ростовой костюм цыпленка и зазывал прохожих в кафе.

Мечта сбывается и не сбывается

На экране Питт дебютировал в 1987-м: ему досталась роль официанта в фильме «Нейтральная полоса» (Питер Уэрнер) — настолько эпизодическая, что актера даже не указали в титрах. После он мелькнул еще в нескольких проектах. Своеобразным прорывом стало приглашение на небольшие роли в очень популярные в те годы сериалы «Даллас» (в 1987-м) и «Джамп-стрит, 21» (в 1988-м), последний из которых сделал звездой Джонни Деппа.

Уже в 1988 году Брэду Питту доверили первую главную роль: в фильме черногорского режиссера Божидара Николича «Темная сторона солнца» он сыграл Рика, молодого человека с редкой болезнью кожи, которая не позволяет ему появляться на свету. Однако проект надежд не оправдал — ту часть Югославии, где проходили съемки, охватила гражданская война, и большая часть отснятого материала считалась утерянной. Картина вышла лишь в конце 1990-х на кассетах, когда актер уже был знаменитым.

На рубеже 1980-х и 1990-х Питт продолжал появляться во второстепенных ролях в сериалах, как вдруг его пригласил на съемки Ридли Скотт. В роуд-муви «Тельма и Луиза» (1991) начинающий актер сыграл обаятельного вора Джея Ди, в которого влюбляется одна из главных героинь. После любовной сцены с Джиной Дэвис в Голливуде о нем заговорили как о новом секс-символе. Примечательно, что эта роль могла достаться Джорджу Клуни — он пробовался на нее пять раз.

Клуб любимчиков Голливуда и никаких правил

Переломным для Брэда Питта стал 1994 год — он сыграл одного из главных героев в мистической драме Нила Джордана «Интервью с вампиром». Картина получила несколько наград, а актер — свой первый приз, премию канала MTV. В этом же году фильм «Легенды осени» (Эдвард Цвик) принес Питту первую номинацию на «Золотой глобус» — за роль запутавшегося в своих стремлениях Тристана.

С тех пор перед актером были открыты все двери. Вместе с Морганом Фрименом он снимался у Дэвида Финчера в триллере «Семь» (1995), вместе с Робертом де Ниро и Дастином Хоффманом — в криминальной драме «Спящие» (1996) Барри Левинсона. В антиутопии Терри Гиллиама «12 обезьян» Питт сыграл Джеффри, ярого защитника животных, и получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана, а еще первую персональную номинацию на «Оскар».

Завершились 90-е для Питта триумфально — выходом двух хитов: «Знакомьтесь, Джо Блэк» (Мартин Брест, 1998) и «Бойцовский клуб» (Дэвид Финчер, 1999). Готовясь к роли бунтаря Тайлера Дердена, актер освоил тхэквондо и борцовские техники, а еще сидел на высокобелковой диете, чтобы нарастить мышцы. У Тайлера в фильме сколот зуб, и, согласно одной из распространенных версий, Питт действительно получил это повреждение во время съемок (сам актер ситуацию не комментировал).

Приобретенные навыки пригодились Брэду и в «Большом куше» (2000): ему снова пришлось боксировать, теперь уже в образе Микки-цыгана. Роль «цыгана» Питт получил после того, как режиссер фильма, британец Гай Ричи, выяснил, что Брэд не может достоверно сымитировать лондонский акцент (действие фильма происходит в Лондоне). Но Питт так сильно хотел сняться у Ричи, что сценаристом пришлось «докрутить» образ Микки и сделать его мигрантом.

Мистер и миссис Джоли Питт

В 2000—2010-х Брэд Питт продолжал активно сниматься в гангстерских и криминальных фильмах, среди наиболее популярных — «Одиннадцать друзей Оушена» (Стивен Содерберг, 2001) и два сиквела к нему, «Шпионские игры» (Тони Скотт, 2001), «После прочтения сжечь» (братья Коэн, 2008), «Бесславные ублюдки» (Квентин Тарантино, 2009). Еще он сыграл воина Ахиллеса в исторической драме «Троя» (Вольфганг Петерсен, 2004) — ради этой роли актер полгода обучался владению мечом. По иронии накануне съемок он повредил ахиллово сухожилие, из-за чего их пришлось сдвинуть на пару недель.

С середины нулевых Питт занялся продюсированием, одной из первых поддержанных им работ стал триллер Мартина Скорсезе «Отступники» (2006), получивший четыре награды «Оскар», в том числе главную — «Лучший фильм». Изначально планировалось, что Брэд сыграет в картине одну из главных ролей, но от нее отказался ради съемок в «Вавилоне» (2006) Алехандро Гонсалеса Иньярриту — актер был давним поклонником творчества мексиканского режиссера и хотел с ним поработать. Фильм был показан на кинофестивалях в Каннах и в Торонто, получил несколько номинаций на «Оскар» и был признан лучшим на «Золотом глобусе». Экранную супругу Питта сыграла Кейт Бланшетт. С этой актрисой Брэда связывает и другой важный проект — «Загадочная история Бенджамина Баттона» (Дэвид Финчер, 2008), в котором они вновь сыграли возлюбленных. Фильм о мужчине, который родился старым и всю жизнь молодел, получил 13 «оскаровских» номинаций и выиграл в 3 из них. Одна из наград была за лучший грим — 45-летнего Брэда Питта «состаривали» до возраста 80 лет и «омолаживали» до подростка. Иногда грим актера занимал около пяти часов, но по большей части он был цифровым — лицо Питта снимали крупным планом, фиксировали его эмоции и мимику, а затем с помощью компьютерной графики ими «оживляли» нарисованную голову необходимого возраста.

Особняком стоит комедийный боевик «Мистер и миссис Смит» (Даг Лайман, 2005): Брэд Питт и Анджелина Джоли играли пару наемных убийц, но постепенно их отношения перетекли из экранных в реальные (в этот же год актер развелся с Дженнифер Энистон после 5 лет брака). Питт и Джоли были вместе больше 10 лет — за эти годы у них появилось шесть детей: трое биологических и трое приемных (одного из них Анджелина усыновила еще до встречи с Питтом). Вторым и последним на сегодняшний день их совместным кинопроектом является фильм «Лазурный берег» (2015) — ностальгическая мелодрама о творческой паре, которая переживает кризис отношений. Помимо того что актеры сыграли главных героев, Джоли выступила режиссером и сценаристом картины, а Питт — одним из продюсеров. Спустя год Анджелина подала заявление на развод.

Новые роли

В последнее десятилетие Брэд Питт активно занимается продюсированием (за всю карьеру на его счету уже более 70 проектов, среди самых известных помимо «Отступников» — «12 лет рабства», «Ешь, молись, люби», «Жена путешественника во времени»). В кадре он появляется реже, чем раньше. Питт снимался в боевике Дэвида Эйра «Ярость» (2014), в драме Адама Маккея «Игра на понижение» (2015), в триллере Роберта Земекиса «Союзники» (2016), но эти фильмы не принесли ему ни наград, ни номинаций на престижные премии.

Мощно реанимировало актерскую карьеру участие в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» (2017). Питт сыграл Клиффа Бута, друга и дублера главного героя Рика Далтона (в этого персонажа перевоплотился Леонардо Ди Каприо). За свою работу Брэд Питт как лучший актер второго плана получил все ключевые награды, включая «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. Еще одна «голливудская» история, в которой снялся Питт, называется «Вавилон» (Дэмьен Шазелл, 2022) — проект никак не связан с одноименным фильмом, в котором актер играл прежде, он рассказывает об эпохе немого кино и ее закате.

Сейчас в производстве находится сразу несколько проектов с участием Брэда Питта. Один из них — психологический триллер «Волки» Джона Уоттса («Человек-паук: Нет пути домой»). Информация о фильме пока держится в секрете, однако как сообщает GQ, Питт и Джордж Клуни сыграют двух детективов-одиночек, которым поручено одно и то же дело. Скорее всего, премьера состоится в 2024 году на Apple TV+.

Также Питт снимается в пока еще не имеющем названия фильме Джозефа Косински («Обливион», «Дело храбрых») о гонках «Формулы-1». Агрегатор IMDb сообщает, что это будет история о гонщике, который вышел на пенсию и теперь готовит к соревнованиям преемника.

На данный момент в фильмографии актера более 80 картин, некоторые из сыгранных им персонажей прочно вошли в поп-культуру. Признание и народная любовь, пожалуй, главная награда для актера, при этом «Оскар» за лучшую главную роль Брэд Питт пока так и не получил. Надеемся, все еще впереди.