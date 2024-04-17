Из грязи — в князи. Эксперт рассказал, кому показано грязелечение

На санаториях КМВ (Кавкакзских минеральных вод), куда входят здравницы, расположенные в городах Ессентуки, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, успешно лечатся аллергические, кожные, андрологические, гинекологические, неврологические, урологические заболевания, проблемы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и ЛОР-органов, и, конечно, заболеваний пищеварительного тракта. Среди лечебных природных факторов применяются и минеральные грязи. Как рассказала нам эксперт, грязи из озера Тамбукан, расположенного в Пятигорске, ничем не уступают прославленным грязям Мертвого моря. Они имеют уникальный состав, где присутствуют аминокислоты, витамины, гуминовые кислоты, смолообразные вещества, битумы, газы, минеральные соли, микроэлементы и даже природные антибиотики. Все это богатство делает Тамбуканскую грязь целебной. Среди ее свойств: противомикробное, противовоспалительное, заживляющее действие, она улучшает кровообращение, уменьшает боль, укрепляет сосуды и питает кожу, а также помогает бороться с «апельсиновой коркой» и лишними жировыми наслоениями.
В грязелечении могут использоваться аппликации, обертывания. Также грязь имеет и внутреннее применение, ее вводят с помощью тампонов. Область применения обширна, а эффект может быть заметен уже после нескольких процедур. Основными показаниями к грязелечению, по словам нашего эксперта, являются:
- нарушения работы опорно-двигательного аппарата;
- восстановление после ожогов, переломов, травм, разрыва связок и сухожилий;
- лечение незаживающих ран, язв и кожных заболеваний, акне, псориаз, экзема. Кроме того, грязи помогают нормализовать выделение кожного сала, тем самым снижают жирность кожи;
- гинекологические заболевания и нарушения репродуктивной функции у женщин. Грязелечение помогает при бесплодии, спайках, нарушениях цикла, воспалительных женских заболеваниях;
- заболевания мужской половой системы — эректильная дисфункция, простатит, импотенция;
- воспалительные заболевания слизистых оболочек (в частности, полости рта);
- заболевания центральной нервной системы. В частности, грязелечение имеет антистрессовый эффект;
- дыхательные заболевания;
- нарушения работы пищеварительного тракта;
- лишний вес, целлюлит.
Однако грязевые процедуры подходят не всем. Их никогда не назначают при любых острых заболеваниях или обострении хронических патологий. В частности, тамбуканские грязи противопоказания пациентам, у которых имеются:
- острые воспалительные и инфекционные заболевания кожи.
- болезни сердечно-сосудистой системы.
- миомы, фибромиомы, кисты яичников;
- злокачественные новообразования;
- беременность.
- индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты грязи.