Из грязи — в князи. Эксперт рассказал, кому показано грязелечение

Лечение грязями выглядит довольно экстравагантно. Причем, многие грязи не только на вид, но и на запах не очень. Тем не менее, желающих полечиться таким образом не становится меньше, а все потому, что этот метод обладает высокой эффективностью. Кому помогут грязи, а кому они противопоказаны, aif.ru рассказал главный врач кисловодского социального санатория, входящего в объединение «ЦСТЭ» "Центральный совет по туризму и отдыху, кандидат медицинских наук Павел Гречаник.