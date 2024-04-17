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Из грязи — в князи. Эксперт рассказал, кому показано грязелечение

Лечение грязями выглядит довольно экстравагантно. Причем, многие грязи не только на вид, но и на запах не очень. Тем не менее, желающих полечиться таким образом не становится меньше, а все потому, что этот метод обладает высокой эффективностью. Кому помогут грязи, а кому они противопоказаны, aif.ru рассказал главный врач кисловодского социального санатория, входящего в объединение «ЦСТЭ» "Центральный совет по туризму и отдыху, кандидат медицинских наук Павел Гречаник.

Источник: Аргументы и факты

На санаториях КМВ (Кавкакзских минеральных вод), куда входят здравницы, расположенные в городах Ессентуки, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, успешно лечатся аллергические, кожные, андрологические, гинекологические, неврологические, урологические заболевания, проблемы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и ЛОР-органов, и, конечно, заболеваний пищеварительного тракта. Среди лечебных природных факторов применяются и минеральные грязи. Как рассказала нам эксперт, грязи из озера Тамбукан, расположенного в Пятигорске, ничем не уступают прославленным грязям Мертвого моря. Они имеют уникальный состав, где присутствуют аминокислоты, витамины, гуминовые кислоты, смолообразные вещества, битумы, газы, минеральные соли, микроэлементы и даже природные антибиотики. Все это богатство делает Тамбуканскую грязь целебной. Среди ее свойств: противомикробное, противовоспалительное, заживляющее действие, она улучшает кровообращение, уменьшает боль, укрепляет сосуды и питает кожу, а также помогает бороться с «апельсиновой коркой» и лишними жировыми наслоениями.

В грязелечении могут использоваться аппликации, обертывания. Также грязь имеет и внутреннее применение, ее вводят с помощью тампонов. Область применения обширна, а эффект может быть заметен уже после нескольких процедур. Основными показаниями к грязелечению, по словам нашего эксперта, являются:

  • нарушения работы опорно-двигательного аппарата;
  • восстановление после ожогов, переломов, травм, разрыва связок и сухожилий;
  • лечение незаживающих ран, язв и кожных заболеваний, акне, псориаз, экзема. Кроме того, грязи помогают нормализовать выделение кожного сала, тем самым снижают жирность кожи;
  • гинекологические заболевания и нарушения репродуктивной функции у женщин. Грязелечение помогает при бесплодии, спайках, нарушениях цикла, воспалительных женских заболеваниях;
  • заболевания мужской половой системы — эректильная дисфункция, простатит, импотенция;
  • воспалительные заболевания слизистых оболочек (в частности, полости рта);
  • заболевания центральной нервной системы. В частности, грязелечение имеет антистрессовый эффект;
  • дыхательные заболевания;
  • нарушения работы пищеварительного тракта;
  • лишний вес, целлюлит.

Однако грязевые процедуры подходят не всем. Их никогда не назначают при любых острых заболеваниях или обострении хронических патологий. В частности, тамбуканские грязи противопоказания пациентам, у которых имеются:

  • острые воспалительные и инфекционные заболевания кожи.
  • болезни сердечно-сосудистой системы.
  • миомы, фибромиомы, кисты яичников;
  • злокачественные новообразования;
  • беременность.
  • индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты грязи.