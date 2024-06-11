Итальянский диджей 10 дней подряд играл сет и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Диджей-сет длился с 15 по 26 мая и в общей сложности занял 244 часа 2 минуты. Морейра отдыхал пять минут каждый час, всего — два часа в день. Как признался диджей, первые несколько дней он был «полон адреналина», но затем на нем начали сказываться последствия отсутствия сна, потому он начал обливаться ледяной водой, чтобы не заснуть.