Итальянка через суд выселила из дома двух 40-летних сыновей

Газета La Provincia Pavese пишет, что в итальянском городе Павия 75-летняя женщина через суд выселила из своего дома сыновей 40 и 42 лет. Она неоднократно просила их найти собственное жилье, но дети сознательно продолжали жить в родительском доме.

Мать отмечает, что устала содержать их — сыновья ничего не делали по дому и, несмотря на финансовую состоятельность обоих, не помогали ей материально.

Тогда женщина решила подать на них в суд, который встал на ее сторону. В постановлении отмечается, что, хотя изначально мужчины могли жить на таких условиях из-за «обязанности родителя содержать детей», теперь, когда им больше 40 лет, такой необходимости нет.

По решению суда сыновья должны покинуть дом матери до 18 декабря. По статистике, почти 70% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет все еще живут со своими родителями — их называют bamboccioni.

Недавно мать, воспитавшая 12-детей, рассказала о том, как найти подход к ребенку.

Олеся Маевская