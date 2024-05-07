Италия за €1: история американки, которая купила три дома на Сицилии

Стоимость жизни в Италии по американским стандартам невысока даже при высоком качестве жизни. Хороший обед в ресторане может стоить 10 евро (~ 980 рублей) или меньше, а перелет из Италии по Европе может стоить менее 50 евро (~ 4900 рублей). Что касается жилья, то примерно 90% жителей Муссомели являются собственниками, поэтому арендная плата не вызывает беспокойства. Благодаря этому местные могут позволить достаточно расслабленный ритм жизни. Сицилийцы ежедневно продолжительно трапезничают и дремлют с 12:00 до 16:00. После чего, многие устраивают большие семейные ужины. Обычно они проходят в кругу близких с 21:00 вплоть до полуночи.