Италия за €1: история американки, которая купила три дома на Сицилии

В 2019 году жительница Калифорнии Рубия Дэниелс совершила серию выгодных сделок, купив на итальянском аукционе три заброшенных дома стоимостью 1 евро (~ 98 рублей) за каждый. 50-летняя американка рассказала CNBC, как эти покупки изменили ее жизнь.
Дэниелс давно мечтала о трех проектах: загородном доме, ресторане и оздоровительном центре. Купленные здания в городе Муссомели на острове Сицилия и достаточный опыт работы в сфере строительства стали началом пути. Познакомившись с местным агентом по недвижимости Натали Милаццо, Дэниелс практически сразу решилась на покупку, ведь жизнь в Италии показалась ей просто сказкой.
Люди здесь потребляют много алкоголя, никотина, углеводов, но при этом живут значительно дольше, чем в других местах.
«Я полагаю, это потому, что уровень стресса здесь очень низкий, а сообщество настолько активно, что это обеспечивает им долголетие. Самая большая проблема для меня здесь, на Сицилии, — это количество углеводов, которое они потребляют», — шутит Дэниелс. «В остальном жизнь прекрасна».
Муссомели — крошечная сицилийская коммуна, в которой проживает около 9900 человек, но Дэниелс говорит, что у людей здесь очень крепкие связи: «На Сицилии гораздо легче завести друзей, чем в Калифорнии. Здесь общественная жизнь очень важна. У каждого есть время поговорить с вами, познакомиться поближе или выпить чашечку кофе».
Несмотря на стресс, связанный с тем, что ремонтные работы пришлись на период пандемии, Дэниелс говорит, что этот опыт и жизнь в Муссомели привнесли больше счастья в её жизнь. Во многом это обеспечивает местный образ жизни и практическое отсутствия стресса.
Стоимость жизни в Италии по американским стандартам невысока даже при высоком качестве жизни. Хороший обед в ресторане может стоить 10 евро (~ 980 рублей) или меньше, а перелет из Италии по Европе может стоить менее 50 евро (~ 4900 рублей). Что касается жилья, то примерно 90% жителей Муссомели являются собственниками, поэтому арендная плата не вызывает беспокойства. Благодаря этому местные могут позволить достаточно расслабленный ритм жизни. Сицилийцы ежедневно продолжительно трапезничают и дремлют с 12:00 до 16:00. После чего, многие устраивают большие семейные ужины. Обычно они проходят в кругу близких с 21:00 вплоть до полуночи.
Соответственно, затраты и распорядок дня сильно отличаются от привычных американских. Например, в районе залива Бэй, где жила Дэниелс в Калифорнии, семье из четырёх человек для комфортной жизни необходим ежегодный доход более 300 000 долларов (~ 27 325 500 рублей).
Сама Дэниелс видит прямую связь между высокой стоимостью жизни и высоким уровнем стресса, который приводит американцев к переутомлению, а также ограничивает их время для поддержания социальных связей и развития личных интересов. Теперь, когда она живет в Муссомели большую часть года, она говорит, что «здесь гораздо легче быть счастливой, нежели в США».
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Кристина Корчанова