История и традиции Дня святого Валентина. Как в разных странах отмечают праздник всех влюбленных в 2024 году?

Есть и другие версии легенды. По одной из них, Валентин исцелил слепую дочь судьи, с которым обсуждал истинность Иисуса, пока был под арестом. По второй — Валентин был не священником, а знатным человеком в Риме, который принял христианство и обратил своих слуг в эту веру. В один из дней за ним пришли, чтобы арестовать за веру, и тогда он сдался, чтобы спасти всех остальных.