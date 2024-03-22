Историки нашли утерянное письмо малоизвестной сестры Уильяма Шекспира

Документ представляет собой религиозный трактат, автор которого клянется в преданности католической вере. Долгое время авторство этого текста приписывалось отцу Уильяма Шекспира Джону.
Другие историки считали рукопись подделкой. Впоследствии специалистам удалось доказать, что материал в действительности был переводом на английский итальянского произведения «Последняя воля и завещание души», а его автором оказалась никто иная как Джоан Шекспир.
Джоан Шекспир была на пять лет младше своего знаменитого брата. Она вышла замуж за бедного торговца и родила четырех детей. Впоследствии Джоан на 30 лет пережила и супруга, и Уильяма Шекспира, дожив до 77 лет.