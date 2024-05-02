Исследователи выяснили, почему людей раздражают звуки жевания и дыхания

Мизофония характеризуется интенсивными негативными эмоциональными и физиологическими реакциями на вполне обычные шумы: жевание, дыхание, стук клавиш на клавиатуре и так далее. У людей с мизофонией эти звуки могут вызывать раздражение, отвращение и даже вспышки ярости вплоть до физической агрессии к источнику звука.