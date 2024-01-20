Исследователи установили возраст «Леса водорослей» на дне Тихого океана

«Изначально считалось, что леса водорослей не могли появиться в акватории Тихого океана раньше, чем 14 млн лет назад, так как те живые существа, которые ассоциируются с этими экосистемами, до этого не существовали. Нам удалось показать, что эти биомы существовали, просто на их территории изначально жили совсем другие представители беспозвоночной и позвоночной фауны», — заявила профессор Университета Калифорнии в Беркли Синди Лой, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Так называемые леса водорослей представляют собой одни из самых продуктивных экосистем на Земле. Они представляют собой мелководные регионы на дне океанов Земли, где произрастают плотные скопления бурых водорослей-ламинарий, а также другие растения. Их быстро растущая биомасса служит основой для существования большого числа представителей беспозвоночной и позвоночной флоры, в том числе моллюсков, морских ежей, ракообразных, рыб, тюленей и выдр-каланов.

Исследователи выяснили, что эти важнейшие океанические экосистемы появились в Тихом океане еще в начале олигоценовой эры, свыше 32 миллионов лет назад. Ученые пришли к такому выводу в ходе проведения раскопок в западных регионах североамериканского штата Вашингтон, где залегают породы, сформировавшиеся на дне Тихого океана в далеком прошлом.

В этих породах ученые обнаружили множество останков ризоидов, аналогов корневой системы водорослей-ламинарий, отпечатков их стеблей, а также другие свидетельства того, что и в начале олигоцена западные берега современных США были покрыты лесами водорослей. Это, как отмечают ученые, отодвигает время их появления почти на 18 млн лет назад в прошлое, так как до этого возраст самых древних ископаемых свидетельств их существования составлял 14 млн лет.