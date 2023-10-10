Исследователи обнаружили в Аризоне растение доколумбовой эпохи

Сотрудники Пустынного ботанического сада города Финикс опубликовали в журнале Annals of Botany исследование о том, что они обнаружили первоначальные неизмененные виды растений агавы, культивируемые несколькими ранними культурами. Они существовали между 300 и 1500 годами нашей эры.

Растения агавы имели большое экономическое и социальное значение в Америке на протяжении как минимум девяти тысяч лет. До того, как люди начали выращивать кукурузу, они были одним из основных источников углеводов. Археологические исследования показывают, что Хохокам (оседлая земледельческая культура, которая развилась в Южной Аризоне к 100 г. до н. э.) увеличила свой сельскохозяйственный потенциал за счет строительства террас для выращивания агавы.

С 1980-х годов во время археологических исследований сотрудники Пустынного ботанического сада города Финикс документировали и изучали агаву по всей Аризоне, а также на юго-западе и севере Мексики. Таким образом ботаники зафиксировали пять из шести известных видов одомашненных видов агавы, существовавших на этих территориях столетиями — Agave murpheyi, Agave delamateri, Agave phillipsiana, Agave sanpedroensis, Agave verdensis и Agave verdensis.

Эти одомашненные виды морфологически отличаются от диких. Эти растения предоставляют редкую возможность изучить нетронутые виды растений, которые в последний раз культивировали в доисторические времена. Авторы работы полагают, что защита и исследование потенциала этих агав даст новый виток в сельскохозяйственной промышленности и поможет облегчить жизнь людей в условиях глобального потепления.

Недавно на территории Ирака была найдена «капсула времени» с ДНК растений. Она была создана почти три тысячелетия назад.

Олеся Маевская