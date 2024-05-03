Исследователи нашли «проклятый» корабль, затонувший 115 лет назад

В мае 1909 года судно «Аделла Шорс» отплыло от мыса Уайтфиш, США, но до конечной точки экипаж так и не добрался. Корабль попал в шторм и был разрушен, однако найти обломки тогда так и не удалось. Кроме того, сухогруз до этого случая уже дважды шел ко дну, но был восстановлен, получив клеймо «проклятого».