Исследователи космоса впервые обнаружили воду на силикатных астероидах

«Судя по силе полос спектральных особенностей, обилие воды на астероидах соответствует количеству воды на солнечной стороне Луны. На астероидах вода может быть связана с минералами, а также абсорбирована силикатами и захвачена или растворена в силикатном стекле», — отметила ведущий автор стать, доктор Анисия Арредондо.