Исследование: счастье не стоит больших денег

Многие коренные народы и местные общины по всему миру довольны своей жизнью, несмотря на небольшие финансовые возможности. К такому выводу пришли сотрудники Института экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны. Исследование ученых, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, не отрицает выводы других авторов о том, что люди с высокими доходами, живущие в развитых странах, сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью.