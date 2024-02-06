Исследование: счастье не стоит больших денег

Многие коренные народы и местные общины по всему миру довольны своей жизнью, несмотря на небольшие финансовые возможности. К такому выводу пришли сотрудники Института экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны. Исследование ученых, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, не отрицает выводы других авторов о том, что люди с высокими доходами, живущие в развитых странах, сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью.
Работа испанских ученых предполагает, что могут быть веские причины сомневаться в универсальности этой связи. Крупные исследования о благополучии и счастье людей упускают из виду небольшие сообщества, находящиеся на периферии, где обмен денег играет минимальную роль в повседневной жизни и средства к существованию напрямую зависят от натурального хозяйства. Опубликованное исследование было основано на опросе 2966 человек из числа коренных народов и местных сообществ на 19 международных сайтах.
Лишь 64% опрошенных домохозяйств имели какой-либо денежный доход. Результаты показывают, что вопреки общественному мнению многие группы населения с очень низкими финансовыми возможностями сообщают о высоком уровне удовлетворенности жизнью, причем показатели аналогичны как в бедных, так и развитых странах. Средний балл удовлетворенности жизнью в изученных малых обществах составил 6,8 по шкале от 0 до 10.
Хотя не все респонденты сообщили о своей высокой удовлетворенности (средний показатель был всего лишь 5,1), показатели четырех сайтов были выше 8 баллов, что равноценно данным скандинавских стран в других опросах. Результаты согласуются с представлением о том, что человеческие общества могут поддерживать вполне удовлетворительный уровень жизни, не требуя высокого уровня х богатств, измеряемых исключительно в денежном эквиваленте.
Полученные результаты предоставляют убедительные доказательства того, что ресурсоемкий экономический рост не обязателен для достижения высокого уровня субъективного благополучия. Исследователи подчеркивают, что уверенность многих коренных и местных общинах в собственном счастье не объясняет причины их удовлетворенности жизнью.
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Олеся Маевская