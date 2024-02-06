Исследование: счастье не стоит больших денег

Работа испанских ученых предполагает, что могут быть веские причины сомневаться в универсальности этой связи. Крупные исследования о благополучии и счастье людей упускают из виду небольшие сообщества, находящиеся на периферии, где обмен денег играет минимальную роль в повседневной жизни и средства к существованию напрямую зависят от натурального хозяйства. Опубликованное исследование было основано на опросе 2966 человек из числа коренных народов и местных сообществ на 19 международных сайтах.