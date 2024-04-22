Исследование: привлекательные женские лица заставляют мужчин вести себя честнее

Исследователи не проверяли кубик, поэтому мужчины могли солгать и сказать, что выкинули меньшее число, а это значит, что они вернут меньше денег. Средняя цифра у мужчин, которым показали красивую женщину, составила 3,14. А средний показатель у тех, кто видел другое фото, составил 1,98. Профессор Ариэльского университета в Израиле Зеев Штудинер, возглавлявший исследование, сказал, что мужчины, которые бросали кубик в присутствии очень привлекательной фотографии, «обманывали меньше — если вообще обманывали».