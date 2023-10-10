Исследование показало, как музыка способствует росту растений

Специалисты китайского Тяньцзиньского педагогического университета провели эксперимент, в ходе которого установили, что растения быстрее растут под воздействием музыки.

Для исследования ученые использовали ряску (водный сорняк). Рядом с резервуаром, где она находилась, пять-шесть часов в день проигрывалась песня The Purple Butterfly группы Bandari на уровне 60−70 децибел, что приравнивается к громкости звука обычного разговора.

Через неделю эксперты сравнили ряску, на которую воздействовала музыка, с растениями, выращиваемыми в тишине. Оказалось, что песня оказала положительное и почти немедленное воздействие. Скорость роста листьев у водного сорняка была на 10% выше, а уровень белка повысился на 60%. Также ряска более эффективно усваивала солнечный свет.

Ученые объяснили это тем, что звуковые колебания влияют на работу 1296 генов растений, включая те, которые участвуют в фотосинтезе и контроле гормонов. Эксперты надеются, что благодаря их открытию откроется путь к новому направлению — «акустическому земледелию».

Музыка также положительно влияет на людей. Например, она помогает бороться со стрессом и облегчает боль.

Анна Морозова