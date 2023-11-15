Исследование: леса проредили животные, а не предки человека

До сих пор считалось, что когда Homo Sapiens пришли в Европу, они уничтожили огромные участки первозданных лесов. Однако ученые из университетов Тулузы во Франции, Плимутского в Великобритании и других научных организаций выяснили, что предки человека оказались не причастны к уничтожению деревьев. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты изучили остатки пыльцы, которые были собраны за многие годы во время раскопок по всей Европе. Также в распоряжении ученых была специальная компьютерная модель, оценивающая число всевозможных растений на разных местностях в разные периоды. Оказалось, что вид насаждений менялся с течением времени.

В период последнего межледниковья (116−129 тысяч лет назад) большую часть территории занимали луга, степи и саванны. Исследователи считают, что частично деревьям не позволяли расти носороги и слоны, так как они вытаптывали территории. При этом климатические факторы играли в процессах обезлесивания не такую большую роль.

Результаты работы показывают, что мнение о вине человека в исчезновении всех первозданных лесов неверно. Крупные животные освободили территории от деревьев еще до того, как туда пришли Homo Sapiens.

Ранее ученые установили, кто из Homo Sapiens унаследовал больше генов неандертальцев.

Анна Морозова