Исследование: как онлайн-знакомства влияют на браки

Социологи из университетов штата Аризона и штата Мичиган в США провели онлайн-опрос среди 923 женатых пар в своей стране, чтобы узнать, как способ знакомства влияет на то, насколько супруги довольны друг другом и браком. Об этом сообщает New York Post.

Примерно половина участников встретилась с супругами на специализированных сайтах, остальные познакомились через друзей, родственников, на работе или в ночных клубах. Всем респондентам на момент исследования уже исполнилось 18 лет.

Людям предлагалось ответить на вопросы, насколько супруг или супруга совпадает с их запросами и довольны ли они браком. Также участников спрашивали, думали ли они всерьез о разводе. Выяснилось, что познакомившиеся онлайн менее удовлетворены любовным союзом, чем пары, которые нашли друг друга традиционным способом, то есть в реальной жизни.

Среди факторов оказалось неодобрение со стороны общества, с которым сталкиваются те, кто поженились в результате знакомства через Интернет. Это может сказываться на отношениях в паре.

«Поддержка, которую пары получают (или не получают) от своих близких, может иметь важные последствия для качества их отношений. Исследования показывали, что чем больше друзей и родственников одобряют отношения человека, тем больше любви, удовлетворения и преданности он испытывает к своему партнеру», — говорится в работе.

Онлайн-знакомства негативно сказывается на удовлетворенности браком, так как в Интернете представлен слишком широкий выбор людей для создания пары. Таким образом риск неверного решения повышается, следовательно растет и показатель недовольства своим супругом или супругой. Также из-за поиска любви в Сети растет количество межэтнических отношений, которые не всегда одобряются обществом, что сказывается на парах.

Несмотря на то, что результаты опроса оказались не в пользу тех, кто познакомился онлайн, социологи не стали делать вывод об обреченности таких отношений. Напротив, они заявили, что удовлетворенность браком и его устойчивость оказались довольно высокими независимо от способа знакомства.

Авторы уверены, что их исследование поможет разработчикам платформ для знакомств в создании условий для формирования более успешных отношений. Кроме того, зная о проблемах и препятствиях встретившихся в интернете людей, семейные психологи смогут помочь им более качественно.

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Анна Морозова