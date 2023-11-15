Исследование: что делать, чтобы лучше спать

Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время являются самым опасным «тихим убийцей», которые уносят не менее 18 миллионов жизней ежегодно. Хотя некоторые люди предрасположены к подобным заболеваниям, современный образ жизни, безусловно, не облегчает работу сердца.

Здоровое питание, отказ от вредных привычек и спортивные нагрузки — хорошее начало, но ежедневные поездки на работу и офисная мебель вынуждают проводить в сидячем положении большую часть дня. Новое перекрестное мета-исследование, проведенное международной командой ученых, оценило ежедневные движения и положения, которые полезны для сердца.

Чтобы лучше понять влияние на тело различных видов движения, авторы работы, опубликованной в журнале European Heart Journal, объединили данные шести исследований с участием более чем 15 тысяч участников, изучив влияние как малоподвижного образа жизни, так и стояния, легкой и умеренно энергичной активности, а также сна в совокупности с различными показателями здоровья сердца.

Авторы работы обнаружили, что перераспределение времени, проведенного во сне, стоячем и сидячем положениях, на легкую или умеренно интенсивную физическую активность в разы улучшило здоровье сердечно-сосудистой системы. Например, если вы 54-летняя женщина с индексом массы тела 26,5, смена офисного кресла на «стоячий стол» всего полчаса в день может снизить ваш ИМТ на 2,4%.

При этом положительное влияние окажет не только смена офисного стула на кресло с откидной спинкой, но и минимальная физическая активность. Тот же эффект со столом возымеет быстрая прогулка.

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Олеся Маевская