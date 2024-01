Исследование: чем выше уровень образования, тем ниже риск смерти

Образование спасает жизни независимо от возраста, пола, местоположения, социального и демографического происхождения. К этому выводу пришли сотрудники вашингтонского Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation или IHME-CHAIN) в своем исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Public Health.