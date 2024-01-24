Исследование: чем выше уровень образования, тем ниже риск смерти

Образование спасает жизни независимо от возраста, пола, местоположения, социального и демографического происхождения. К этому выводу пришли сотрудники вашингтонского Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation или IHME-CHAIN) в своем исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Public Health.

Исследователи обнаружили, что риск смерти снижается на 2% с каждым дополнительным годом обучения. Это означает, что у тех, кто закончил шесть классов начальной школы, риск смерти был ниже в среднем на 13%. После окончания средней школы риск смерти снизился почти на 25%, а 18 лет обучения снизили риск на 34%.

Авторы работы сравнили влияние образования с другими факторами риска (например, здоровым питанием и вредными привычками) и обнаружили, что результаты аналогичны. Например, пользу 18-летнего образования можно сравнить с пользой от употребления большого количества овощей. А отказ от школьного образования так же вреден, как употребление пяти и более алкогольных напитков в день или ежедневное курение десяти сигарет в течение 10 лет.

Хотя польза от образования наглядно отражается на здоровье молодых людей, пожилые (даже старше 70 лет) тоже могут ощутить этот эффект. Исследователи также обнаружили, что местоположение и благосостояние страны, в которой живут люди, не имеют значения.

В работе был применен мета-анализ 600 научных статей с более чем 10 тысячами точек данных из 59 стран. Большинство работ проводилось в странах с высоким уровнем дохода, что, отмечают авторы, подчеркивает необходимость проведения дополнительных исследований в странах с низким и средним уровнем.

Недавно ученые рассказали, как уровень образования связан с психическим здоровьем.

Олеся Маевская