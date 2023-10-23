Испанские пастухи рассказали, как они учатся уживаться с волками

Когда-то в Европе на Иберийского волка велась охота. Она продолжалась веками, из-за чего популяция была почти истреблена. В Испании численность хищников к 1970-м годам резко сократилась до 200−500 особей. Однако сейчас там самая высокая концентрация этих животных на континенте. И с их возвращением у пастухов появились проблемы.

На пастбищах, находящихся в непосредственной близости с хищниками, пастухи пробуют новые стратегии, пытаясь сосуществовать с животными и сохранить скот. Например, Родригес Табара управляет фермой, унаследованной от родителей, с более чем 100 коровами в одном из самых густонаселенных волками районов — Санабрии в Саморе.

Мужчина вечером оставляет скот пастись, не волнуясь о нападении хищников. Для охраны коров у него есть целая «армия» — 13 собак породы мастиф. Без их помощи было плохо: мать Родригеса рассказывает, что в 2012 году волки убили 12 телят. Именно тогда соседи и подарили семье щенков. С тех пор они никогда не отходят от стада и чувствуют себя его частью.

Такая же история и у Хуана Диеса, у которого в возрасте 17 лет было собственное стадо в Астурии (провинция Испании). Именно там волки погубили 121 животное. Позже он переехал в Леон с более чем 500 козами. Но на этот раз был готов ко встрече с хищниками — охраняли его мастифы.

Однако София Гонсалес Бердаско, выросшая пастухом на севере Испании, говорит, что нужно достичь взаимопонимания с хищниками. В детстве она каждую ночь засыпала под истории, подобные сказкам о Красной Шапочке, но это были не истории, а реальный жизненный опыт.

Мать Гонсалес Бердаско отправляла своих детей пасти коз в горах, где часто появлялись волки. Тогда пятилетняя девочка увидела, как волк унес одного ребенка. Со временем она осознала важность крупных плотоядных животных в экосистеме и решила, что ей нужно преодолеть страх перед хищниками. Она отправилась в горы одна, чтобы провести ночь в своем спальном мешке в районе, где водятся эти млекопитающие. «Я вернулась преображенной; я преодолела последнюю ступень, самую сложную — ту, что в моей душе», — говорит девушка.

Гонсалес Бердаско признается, что сейчас ощущает себя живущей словно на ничейной земле, понимая потребности и фермеров, и волков. Теперь она руководит туристическими группами. Многие из людей говорят, что если бы людей не было на территории хищников, то животные могли бы спокойно существовать. Однако в то же время владельцы пастбищ утверждают, что только они должны остаться, истребив популяции.

Девушка не считает, что кто-то в сложившейся ситуации прав и говорит: «Ни одна из сторон не может потерять все, а другая — все приобрести».

Ранее ученым удалось извлечь РНК из вымершего тасманского волка. Это делает воскрешение вида более вероятным.