Исландия открыла «мамонтовую» установку по улавливанию углекислого газа

«Мамонт» представляет собой значительный прогресс по сравнению с предыдущим проектом Climeworks, Orca, открытым в 2021 году и в десять раз меньшим. Новый завод имеет модульную структуру с местом для 72 коллекторов, действующих как огромные атмосферные пылесосы. В настоящее время функционируют 12 коллекторов, и в ближайшие месяцы планируется запустить еще несколько.