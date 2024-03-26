Искусственный интеллект не справился с заданиями для поступления в МФТИ

«Меня в целом не удивляет, что система не решает сложно составленные задачи, так как у всех этих систем, в частности, у Chat GPT, есть проблемы с математикой и с логикой, с цепью рассуждений. Люди, для того чтобы повысить точность модели, дают ей определенные “промты” и контекст, которые сильно повышают качество. Когда нейросеть начинает рассуждать по шагам, качество ответа сильно вырастает», — рассказал Пивоваров.