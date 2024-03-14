Искусственный интеллект научили обнаруживать пороки сердца у новорожденных

Исследователи начали обучение ИИ с предоставления алгоритмам сотен видеозаписей, сделанных во время ультразвуковых исследований (УЗИ) сердец 192 новорожденных. Помимо этого набор данных включал движущиеся изображения бьющихся сердец, снятые под разными углами, а также информацию о постановке опытными детскими кардиологами диагнозов на основе этих изображений.