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Искусственный интеллект научили обнаруживать пороки сердца у новорожденных

Ученые из Швейцарского федерального технологического института обучили искусственный интеллект выявлять пороки сердца у новорожденных с точностью 80−90%. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Computer Vision (IJCV).
Источник: AP 2023

Исследователи начали обучение ИИ с предоставления алгоритмам сотен видеозаписей, сделанных во время ультразвуковых исследований (УЗИ) сердец 192 новорожденных. Помимо этого набор данных включал движущиеся изображения бьющихся сердец, снятые под разными углами, а также информацию о постановке опытными детскими кардиологами диагнозов на основе этих изображений.

Чтобы протестировать диагностическую эффективность готовой модели, исследователи предоставили ей второй набор изображений УЗИ сердец младенцев, который алгоритмы ранее не анализировали. Результаты показали, что модель ИИ оказалась способна поставить правильный диагноз примерно в 80−90% случаев. Также новый алгоритм верно определял тяжесть заболевания с точностью 65−85%.

По мнению исследователей, медицинские учреждения, в которых работают высококвалифицированные специалисты, в будущем могли бы использовать эту модель для снижения рабочей нагрузки на сотрудников и повышения точности диагностики.