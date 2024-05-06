Искусственный интеллект написал «Тотальный диктант» лучше, чем ожидали разработчики

Один из разработчиков системы научный сотрудник Лаборатории прикладных цифровых технологий Иван Бондаренко сообщил, что результаты работы «Писца» оказались выше, чем прогнозировалось. «Изначально он разрабатывался год назад для автоматического стенографирования звукозаписей интервью или защит диссертаций. Соответственно, даже 20−30% ошибок в расшифрованных текстах — это уже тот уровень, который позволяет человеку гораздо быстрее подготовить чистовой текст стенограммы, чем если бы он писал его “с нуля”, прослушивая запись полностью самостоятельно. Но для диктанта 20% ошибок — это неприемлемо, это двойка. Поэтому в последнюю неделю перед “Тотальным диктантом” мы занимались адаптацией “Писца” к специфике диктанта, а также вносили в него принципиальные улучшения, основанные на результатах наших исследований за последний год», — пояснил Бондаренко.