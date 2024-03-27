Искусственный интеллект будет выявлять незаконные рубки из космоса

«В первую очередь нужно обучить нейросеть выявлять изменения лесного покрова и отличать вырубки от природного воздействия. “Выход в космос” может обеспечить геоаналитическая платформа “Цифровая Земля”. Она располагает информацией о состоянии территорий и природных ресурсов в масштабах всей страны. Все результаты “нечеловеческих” интеллектуальных усилий будут поступать в единую цифровую систему лесного комплекса — ФГИС ЛК. Имея возможность в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии лесов, а также их изменение с течением времени, система сможет претендовать на статус “лесной Вселенной”, — заявил начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров, чьи слова приводятся в сообщении.