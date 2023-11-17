Инженеры создали деревья, вырабатывающие электричество
Их будут устанавливать уже в следующем году.
Их будут устанавливать уже в следующем году.
Новая разработка компании New World Wind может помочь Европейскому Союзу достичь углеродной нейтральности, пишет Interesting Engeneering. Технология, названная WindTrees, включает в себя металлические конструкции, имитирующие деревья, оснащенные ветвями и украшенными небольшими ветряными турбинами, которые напоминают листья.
Люк Эрик Криф, владелец компании New World Wind, стоящей за разработкой, заявил, что это самовозобновляемая система. С начала 2024 года New World Wind начнет их установку по всему миру, в том числе в Европе, США, Южной Корее и в отдельных местах, таких как Бирмингем (Великобритания), Вермонт (США) и Швейцария.
Энергии, которую производит одно дерево, по расчетам специалистов, должно хватить, чтобы обеспечить электричеством домохозяйство с четырьмя жильцами и снизить ежегодные выбросы CO2 в доме более чем на 12 тонн.
И это очень кстати: недавно ООН заявила, что выбросы парниковых газов достигли рекордно высокого уровня. Это обусловлено сжиганием ископаемого топлива.
Олеся Маевская