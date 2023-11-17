Инженеры создали деревья, вырабатывающие электричество

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259635&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новая разработка компании New World Wind может помочь Европейскому Союзу достичь углеродной нейтральности, пишет Interesting Engeneering. Технология, названная WindTrees, включает в себя металлические конструкции, имитирующие деревья, оснащенные ветвями и украшенными небольшими ветряными турбинами, которые напоминают листья.

Люк Эрик Криф, владелец компании New World Wind, стоящей за разработкой, заявил, что это самовозобновляемая система. С начала 2024 года New World Wind начнет их установку по всему миру, в том числе в Европе, США, Южной Корее и в отдельных местах, таких как Бирмингем (Великобритания), Вермонт (США) и Швейцария.

Одна такая система способна вырабатывать примерно 2400 киловатт энергии в год.

Энергии, которую производит одно дерево, по расчетам специалистов, должно хватить, чтобы обеспечить электричеством домохозяйство с четырьмя жильцами и снизить ежегодные выбросы CO2 в доме более чем на 12 тонн.

И это очень кстати: недавно ООН заявила, что выбросы парниковых газов достигли рекордно высокого уровня. Это обусловлено сжиганием ископаемого топлива.

Олеся Маевская