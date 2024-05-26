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Исидор Блаженный. Что можно и что нельзя делать 27 мая 2024 года

27 мая 2024 года вспоминают чудотворца Исидора Блаженного.

Источник: ru.wikipedia.org

27 мая 2024 года православные чтят память святого мученика, провидца и чудотворца Исидора Блаженного. В народе святого величали Сидором. И добавили ему два прозвища: Бокогрей — в конце мая наступали теплые деньки, можно погреться, Огуречник — за то, что в это время принято было сажать огурцы.

Кем был Исидор Блаженный?

Исидор родился в III веке в Александрии. Он был христианином, в юности поступил на военную службу на греческом острове Хиосе. Все воины должны были регулярно молиться римским богам, а ослушавшихся ждала казнь. Но Исидор не испугался и твердо решил сохранить веру. Его подвергли мучительным пыткам, но он продолжал славить Иисуса. Тогда ему вырвали язык, но святой чудом сохранил внятную речь, а выполнивший приказ военачальник стал немым. Тем не менее Исидора казнили.

Что можно делать 27 мая 2024 года?

  • Пора сажать огурцы и другие культуры.
  • Пора сажать кусты.
  • Вообще день хорошо провести на огороде.
  • Нужно быть терпеливым к людям.

Что нельзя делать 27 мая 2024 года?

  • Нельзя возвращаться домой с полдороги.
  • Нельзя выходить из дому, если споткнулся за порог.
  • Нельзя с утра до вечера ходить в одной одежде.
  • Нельзя спать на одной подушке двум людям, даже супругам.