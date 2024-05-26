Исидор Блаженный. Что можно и что нельзя делать 27 мая 2024 года

Исидор родился в III веке в Александрии. Он был христианином, в юности поступил на военную службу на греческом острове Хиосе. Все воины должны были регулярно молиться римским богам, а ослушавшихся ждала казнь. Но Исидор не испугался и твердо решил сохранить веру. Его подвергли мучительным пыткам, но он продолжал славить Иисуса. Тогда ему вырвали язык, но святой чудом сохранил внятную речь, а выполнивший приказ военачальник стал немым. Тем не менее Исидора казнили.