Исидор Блаженный. Что можно и что нельзя делать 27 мая 2024 года

27 мая 2024 года православные чтят память святого мученика, провидца и чудотворца Исидора Блаженного. В народе святого величали Сидором. И добавили ему два прозвища: Бокогрей — в конце мая наступали теплые деньки, можно погреться, Огуречник — за то, что в это время принято было сажать огурцы.
Кем был Исидор Блаженный?
Исидор родился в III веке в Александрии. Он был христианином, в юности поступил на военную службу на греческом острове Хиосе. Все воины должны были регулярно молиться римским богам, а ослушавшихся ждала казнь. Но Исидор не испугался и твердо решил сохранить веру. Его подвергли мучительным пыткам, но он продолжал славить Иисуса. Тогда ему вырвали язык, но святой чудом сохранил внятную речь, а выполнивший приказ военачальник стал немым. Тем не менее Исидора казнили.
Что можно делать 27 мая 2024 года?
- Пора сажать огурцы и другие культуры.
- Пора сажать кусты.
- Вообще день хорошо провести на огороде.
- Нужно быть терпеливым к людям.
Что нельзя делать 27 мая 2024 года?
- Нельзя возвращаться домой с полдороги.
- Нельзя выходить из дому, если споткнулся за порог.
- Нельзя с утра до вечера ходить в одной одежде.
- Нельзя спать на одной подушке двум людям, даже супругам.