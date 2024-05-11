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Исхудавшие серые киты вернулись с южной зимовки в Кроноцкий залив

В акваторию Кроноцкого залива вернулись первые в этом году серые киты.

Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника, расположенного в Камчатском крае.

Сотрудники заповедника вышли в море пятого мая — раньше, чем в прошлые годы. В окрестностях Кроноцкого лимана они увидели пять серых китов.

«Четверых из встреченных китов мы уже знаем, а один кит — новенький для нашего каталога. Все киты худые, за лето им нужно будет успеть накопить достаточно жировых запасов», — рассказала научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.

Кроноцкий залив — нагульный район серых китов, в котором они будут накапливать запасы подкожного жира для зимы.

Через полгода они отправятся в теплые южные моря, где они почти не питаются, выживая за счет запасов.

До этого серых китов впервые заметили в западной части Атлантического океана, у побережья США. Считалось, что этих животных не осталось в регионе. Их возвращение может быть связано с изменением климата, считают ученые.