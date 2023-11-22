Ирландские поминки помогают пережить утрату лучше британских

Команда психологов и социологов из Университета Мейнут, Ольстерского университета в Северной Ирландии (Ирландия) и Университета Нейпира (Шотландия) провела опрос, в ходе которого выяснила, что традиционные ирландские поминки помогают горюющим легче пережить смерть близкого человека, чем мрачные британские похороны. Исследование опубликовано в журнале Journal of Traumatic Stress.

Предыдущие исследования показали, что люди могут испытывать то, что психологи называют расстройством длительного горя (РДГ), когда умирает кто-то из их близких. При РДГ человек испытывает большие, чем обычно, трудности с принятием смерти любимого человека и склонен оплакивать его в течение продолжительного времени.

Авторы провели два онлайн-опроса — в Соединенном Королевстве и в Ирландии. Исследовательская группа изучила разные подходы к переживанию тяжелой утраты, чтобы определить, какой из них больше помогает психике.

Ирландские поминки, к примеру, неформальные и открытые для пения, танцев, анекдотов и веселья. Они обычно длятся несколько дней, а традиционными атрибутами считаются открытый гроб и изобилие алкоголя.

В Великобритании усопшего не принято показывать перед захоронением, сама процедура весьма формальная и занимает всего час. Такие поминки сопровождаются гимнами, чтениями речей и не предполагает какой-либо торжественности.

Исследователи получили 1012 анкет от респондентов из Великобритании и 1011 от жителей Ирландии. Преобразовав ответы в вероятность того, что респонденты страдали от РДГ, авторы обнаружили, что его уровень составляет 10,9% для жителей Ирландии и 15% для жителей Великобритании.

Ученые предполагают, что аспект поминок в открытом гробу, скорее всего, напоминает об окончательности смерти, облегчая людям принятие того, что любимый человек ушел навсегда. Они также отмечают, что ирландское чувство общности играет в горевании большую роль.

Недавно ученые выявили разницу в реакции мужчин и женщин на стресс.