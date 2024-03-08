Иоаннов день. Что можно и что нельзя делать 8 марта 2024 года?

В народе слово «Обретение» приняло более миролюбивое значение и стало связано с прилетающими из теплых краев птицами. Люди говорили: «Птичье потенье — гнезд обретенье».
Как была обретена глава Иоанна Предтечи?
Иоанн Предтеча или Креститель — самый почитаемый, наверное, среди святых. Как говорится в истории первого обретения главы Иоанна Крестителя, это произошло в начале IV столетия от Рождества Христова следующим образом: «Честная глава величайшего из пророков была сокрыта нечестивой Иродиадой. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла на горе Елеонской. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретён сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от неё благодатным знамениям. Так произошло первое обретение главы…».
Однако уже относительно скоро эта величайшая христианская святыня была вновь утрачена. И снова обретена. На этот раз — в середине V века:
«Однажды обладателем честной главы Иоанна Крестителя стал священник Евстафий, заражённый арианской ересью. Он совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в пещере, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 году архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем — в Константинополь…».
Впоследствии произошла ещё одна утрата этой святыни и новое её обретение, которое отмечается Церковью 7 июня.
Кто такой Преподобный Еразм Печерский?
Еразм был монахом Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в XII веке. Прославившийся своей многотрудной борьбой с бесами, посылавшими старцу Еразму различные скорби, в том числе грех уныния, приведший отца Еразма к тяжкой болезни. В это время старцу явилась Богородица, помогла ему восстать от одра болезни и принести покаяние. После этого преподобный принял схимнический постриг и мирно отошёл ко Господу. Его честные мощи были похоронены в Ближних пещерах Лавры.
Что можно делать 8 марта 2024 года?
— Святого Иоанна традиционно просят об избавлении от головной боли и здоровье детей.
— В этот день нужно избегать переутомления при выполнении рутинной работы.
— Нужно весь день стараться находить компромиссы.
— В этот день положено развешивать кормушки для птиц, которые как раз начинают возвращаться из теплых краев.
Чего нельзя делать 8 марта 2024 года?
— Нельзя стирать.
— Нельзя рубить деревья, выкорчевывать пни и разводить костры.
— Нельзя пить алкоголь.
— Нельзя сквернословить.
— Нельзя использовать ножи.
— Нельзя петь и танцевать.