Инженеры создали бионическую робопчелу

Каждый экземпляр BionicBee изготавливается вручную, поэтому каждая пчела имеет свои летные характеристики. Все пчелы проходят калибровку, после которой целым роем можно управлять как унифицированной единицей, не беспокоясь о том, что у какого либо насекомого вес или строение крыльев отличается от других.