Инженеры создали бионическую робопчелу

Немецкая компания Festo представила летающего робота BionicBee, который по внешнему виду похож на пчелу. Он имеет четыре степени свободы в полете и способен передвигаться в рое вместе со схожими роботизированными пчелами. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.
BionicBee представляет собой орнитоптер (летательный аппарат, поднимающийся и держащийся в воздухе за счет маховых движений крыльями), который по строению корпуса напоминает тело пчелы. Его длина составляет 22 сантиметра, размах крыльев — 24 сантиметра, вес — 34 грамма. Инженеры при создании летающей конструкции применили метод генеративного дизайна, который позволил использовать для ее создания минимум материала.
Главная особенность BionicBee — возможность автономного полета с несколькими роботами одновременно. На данный момент, количество робопчел в рое может достигать десяти, а полет пока что производится только в помещении с установленной системой позиционирования, благодаря которой роботизированные насекомые определяют свое местоположение в пространстве. Система учитывает множество факторов, включая турбулентность от махов крыльями других пчел.
Каждый экземпляр BionicBee изготавливается вручную, поэтому каждая пчела имеет свои летные характеристики. Все пчелы проходят калибровку, после которой целым роем можно управлять как унифицированной единицей, не беспокоясь о том, что у какого либо насекомого вес или строение крыльев отличается от других.
Инженеры Festo уже несколько лет создает роботизированных насекомых и животных. Так, в 2018 году инженеры компании представили летающую роболису.
Анна Морозова