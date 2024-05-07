Инженеры объяснили неспособность роботов превзойти животных в скорости

В качестве примера инженер-механик Каушик Джаярам (Kaushik Jayaram) из Университета Колорадо в Боулдере приводит робота, вдохновленного тараканом, к созданию которого сам приложил руку в 2020 году. Робот этот двигался быстро хоть вперед, хоть назад, но стоило ему начать разворот или оказаться на неровной поверхности, как все его показатели скорости заметно снижались. Естественно, у самих тараканов (да и других насекомых) способность к восприятию окружающего мира и адаптация к нему куда завиднее, чем у роботов. А вместе с ними — гибкость и маневренность, которые имеют решающее значение, если вы хотите двигаться быстро и безопасно.