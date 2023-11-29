Интернет признали безопасным для психического здоровья
Более того, ученые считают, что использование Сети обеспечивает большую удовлетворенность жизнью.
Более того, ученые считают, что использование Сети обеспечивает большую удовлетворенность жизнью.
Ученые из Оксфордского института интернета доказали разрушили стереотип, что интернет негативно влияет на психику человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Psychological Science.
Авторы работы проанализировали информацию о состоянии здоровья почти двух миллионов человек в возрасте от от 15 до 89 лет из 189 стран. Данные были получены в ходе двух проведенных ранее исследований, сравнивающих психическое здоровье и количество пользователей интернета на душу населения. Также в распоряжении ученых были сведения об уровнях тревожности, депрессии и самоповреждений за 2000−2019 годы.
В итоге специалисты отметили небольшие изменения в глобальном психическом здоровье населения. Не было обнаружено никаких доказательств того, что определенные люди более подвержены риску нарушений психики из-за использования интернета. Более того, ученые посчитали, что чем больше человек пользуется интернетом, тем больше он удовлетворен своей жизнью.
«Мы тщательно искали, есть ли что-то особенное с точки зрения возраста или пола, но нет никаких доказательств, подтверждающих популярные идеи о том, что определенные группы подвергаются большему риску», — заключили авторы исследования.
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Анна Морозова