Интернет признали безопасным для психического здоровья

Ученые из Оксфордского института интернета доказали разрушили стереотип, что интернет негативно влияет на психику человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Psychological Science.

Авторы работы проанализировали информацию о состоянии здоровья почти двух миллионов человек в возрасте от от 15 до 89 лет из 189 стран. Данные были получены в ходе двух проведенных ранее исследований, сравнивающих психическое здоровье и количество пользователей интернета на душу населения. Также в распоряжении ученых были сведения об уровнях тревожности, депрессии и самоповреждений за 2000−2019 годы.

В итоге специалисты отметили небольшие изменения в глобальном психическом здоровье населения. Не было обнаружено никаких доказательств того, что определенные люди более подвержены риску нарушений психики из-за использования интернета. Более того, ученые посчитали, что чем больше человек пользуется интернетом, тем больше он удовлетворен своей жизнью.

«Мы тщательно искали, есть ли что-то особенное с точки зрения возраста или пола, но нет никаких доказательств, подтверждающих популярные идеи о том, что определенные группы подвергаются большему риску», — заключили авторы исследования.

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Анна Морозова