Инструктор по выживанию объяснил, как не стать жертвой гор и леса.

По его словам, отправляясь в поход, люди должны отдавать себе отчёт, что может произойти что-то непоправимое.

Основной ошибкой туристов эксперт назвал переоценивание своих сил.

Далеко не каждый перед походом изучает маршрут и подбирает соответствующее снаряжение, что порой приводит к абсурдным и трагическим последствиям. Ярин также призвал не возлагать никаких надежд на смартфон, потому что в сложной ситуации он подведёт первым. Рассчитывать нужно на себя и на друга, если таковой есть. Кроме того, инструктор по выживанию посоветовал поменьше рисковать.

«Ко мне идут люди практичные, которые не хотят пропадать, погибать в природной среде. Вот у них как раз риска нет. Их задача — максимально этого риска избежать. Избежать ситуаций, которые холодят кровь», — пояснил Ярин в беседе с порталом «Страсти».

Специалист также напомнил о необходимости продумывать алгоритмы действий, чтобы не сталкиваться с неприятностями. В качестве примера он привёл ситуацию из собственного опыта.

Однажды после 15-километровой прогулки в горах на севере он не поленился перед сном набрать воды в 4-литровую канистру, так как предполагал, что наутро погода может испортиться и он вообще может остаться без воды. Это и спасло Ярина, когда непогода и сильный снегопад фактически заперли его на несколько дней в палатке.

Поход по горам Таджикистана обернулся для подмосковного туриста гепатитом.

Опасные ситуации в походе могут поджидать на каждом шагу. Так, ранее в Кавказском заповеднике в Сочи туристическая группа свернула с проложенного маршрута, после чего одна из участниц сорвалась с обрыва.