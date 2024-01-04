Инклюзия в действии — наследие Луи Брайля и его последователей для создания доступных условий культурного досуга

Этот шрифт помогает незрячим и слабовидящим людям в письме и чтении. Разработал его 200 лет назад пятнадцатилетний Луи, потерявший зрение в пятилетнем возрасте после несчастного случая в мастерской отца. Шрифт сделан по шеститочечной системе в два столба и три строчки. Первая книга по системе Брайля была напечатана в 1837 году, это была «Краткая история Франции».

Незадолго до Брайля разработкой метода обучения слепых занимался французский педагог Валентин Гаюи (1745 — 1822), результатом его работы было изобретение рельефно-линейного шрифта «унциал». Первый точечный шрифт под названием «ночная азбука» появился в 1808 году, артиллерийский офицер Шарль Барбье (1767 — 1841) предложил этот способ для кодирования сообщений и их чтения в темноте и бесшумно. В Национальной школе для слепых в Париже, где учился одиннадцатилетний Луи Брайль, в 1820 году Барбье продемонстрировал свою азбуку. Луи тогда предложил идею, как улучшить эту разработку: сократить количество рядов по вертикали с шести до двух.

Получив отказ, Брайль самостоятельно занялся разработкой шрифта и долгие годы продвигал его для использования.

Это были не первые попытки упростить жизнь людям со слабым зрением, но они оказались достаточно удачными и получили распространение во всем мире. В нашем материале расскажем о том, как развивалась инклюзивность на протяжении истории и посмотрим, какие методики переняли Российские и зарубежные музеи для создания комфортных условий посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Здание Национального института слепой молодежи Луи Брайля в Париже (Institut national des jeunes aveugles - Louis Braille)

VIII век

Бенедиктинский монах Беда Достопочтенный (672 — 735), и да, это его настоящее имя, в своём труде «De computo et loquela digitorum» («О счёте и разговоре на пальцах») написал, что пальцами можно визуализировать буквы и таким образом использовать жесты как секретный язык. Там же он продемонстрировал изображения римских монет, на которых номинал нарисован в виде жестов на пальцах.

XV век

Попытки визуализировать буквы и цифры жестовым языком можно засвидетельствовать в разных странах Европы эпохи Возрождения, преимущественно в монастырях. Это неудивительно, ведь именно монастыри в те времена были важнейшими интеллектуальными центрами. Например, испанский монах Педро Понсе де Леон (1460 — 1521) создал одноручную дактильную азбуку испанского языка для обучения глухих словесной речи.

Дактильная (от греческого слова dactilos — палец) азбука — алфавит, воспроизведенный пальцами руки.

Одна из самых ранних книг с такой визуализацией, дошедших до наших дней — книга итальянского математика из университета Перуджи, основоположника современного бухгалтерского учёта Луки Пачоли.

XVII век

В 1620 году испанский учитель Хуан Пабло Бонет (1579−1633) изложил опыт обучения мальчика, оглохшего в двухлетнем возрасте, в книге «О природе звуков и искусстве научить глухонемого говорить». Эта работа стал важным этапом развития сурдопедагогики — отрасли знания о методах обучения и воспитания лиц с нарушением слуха.

Метод изучения глухонемых по версии Хуана Пабло Бонета

Создателем двуручного английского пальцевого алфавита стал оксфордский профессор геометрии Джон Валлис (1616 — 1703). Его коллега по университету Джордж Дальгарно (1626 — 1686) создал уже полноценный ладонный алфавит, буквы которого распределены по частям ладони и пальцев. Для людей с поражением слуха были даже разработаны специальные перчатки, на которые были нанесены буквы.

А вот создание первой бесплатной школы для глухих связывают с именем французского священника Шарль-Мишель де л’Эппе, и случилось это лишь в 1755 году в Париже.

Аббат де л’Эппе преподает глухим детям перед королем Людовиком XVI | Источник: British deaf news

XIX век в России

В России первые эксперименты в этой области произошли на волне увлечения идеями Просвещения. Екатерина II недаром состояла в переписке с Вольтером и другими европейскими мыслителями своей эпохи, и не на пустом месте открыла Смольный институт — инклюзия в сфере образования сперва коснулась девочек. А в 1806 году уже по инициативе императрицы Марии Федоровны в городе Павловске было открыто первое в России опытное училище для глухонемых.

Шрифт Брайля был разработан к 1825 году, но в мировую практику вошёл далеко не сразу. Даже во Франции окончательное и безоговорочное признание система Брайля получила только на Международном парижском конгрессе в 1878 году после смерти изобретателя.

Три года спустя, в 1881 году, в столице Российской империи была открыта первая школа для слепых — Санкт-Петербургское Александро-Мариинское училище слепых. Екатерина Трумберг, начинающая преподавательница этого училища, адаптировала Шрифт Брайля к русскому языку. В 1885 году в России вышла и первая книга для слепых «Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер».

Ради такого дела издательница Адлер (1856 - 1924) на личные средства открыла неподалеку от Подольска типографию рельефно-точечного шрифта. | Источник: Политехнический музей

XX век в СССР

Сто лет назад, в 1924 году, в молодом советском государстве прошёл I съезд Всероссийского общества слепых. С апреля 1924 года объединенное издательство Наркомата социального обеспечения РСФСР и Всероссийского кооперативно-производственного объединения инвалидов «На помощь» начало издавать литературно-художественный журнал «Жизнь слепых». Составлением журнала занимались сами люди с ограничениями по зрению.

Из статьи «Культработа среди слепых в Москве», напечатанной в первом же номере журнала в частности можно узнать о лекциях, концертах, публичных чтениях, о программе, по которой слепые могли получить бесплатные билеты в государственные театры — и широко пользовались этим правом. В 1920-х годах основатели Дарвиновского музея водили экскурсии для незрячих студентов и мужчин, вернувшихся с Гражданской войны. Позже в музее появилась первая тактильная экспозиция о животных и растениях с использованием кусочков шкур, скелетов, чучел и отпечатков следов окаменевших раковин.

История, которая также значительно повлияла на отношение к слепоглухим в СССР получила широкую известность под названием «Загорский эксперимент». Идея его состояла в воспитании и обучении слепоглухих воспитанников Загорского (сегодня — Сергиево-Посадского) дома-интерната. Проект проходил в 1970-х годах под руководством профессора Ивана Соколянского, доктора психологических наук Александра Мещерякова, и в некоторой степени философа Эвальда Ильенкова. На обучение принимали детей с самого раннего возраста, но вершиной эксперимента стало получение высшего образования на психфаке МГУ четвёркой слепоглухих воспитанников интерната наравне со зрячеслышащими студентами.

Фото из личного архива участника эксперимента Александра Суворова. Александр ослеп в 4 года, в 9 потерял слух, с 11 лет обучался в интернате, поступил и окончио МГУ, в 1996 году защитил диссертацию, получив статус доктора психологических наук. По сей день «слушает» музыку и интересуется искусством. | Источник: фото из личного архива участника эксперимента, ныне доктора психологических наук Александра Суворова

Тогда же, в середине 1970-х, но в США прошёл VII Всемирный конгресс по проблемам глухоты, где была принята и утверждена международная жестовая система. В Нью-Йорке в Метрополитен-музее появилась первая «Тактильная коллекция» — собрание вещей, которые можно трогать.

Однако, глобально об инклюзии заговорили значительно позже, 20 лет спустя. Сам термин «инклюзия», равно как и принцип инклюзивности образования был провозглашен в 1994 году на Всемирной конференции по образованию лиц с особыми потребностями под эгидой ЮНЕСКО. Одним из первых музеев, откликнувшимся на новый тренд стал французский Лувр. Уже в 1995 году музей, ведущий свою историю со времён Великой Французской буржуазной революции, запустил проект «Музей без правил» и тактильную выставку «Осязательная галерея», на которой посетители могут потрогать репродукции известных скульптур. Подобный опыт позволил незрячим людям получить эмоции через материал не боясь, что их остановят смотрители или сработает сигнализация.

Новое пространство для тактильного знакомства со скульптурой, открытое в Лувре в сентябре 2023 года.

XXI век

Активное внедрение инклюзивных практик в России нначалось в 2012 году началось после появления понятия «Инклюзивное обучение» в № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а затем и выпуска приказа Министерства культуры в 2015 году о доступности учреждений «с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения», согласно которому в культурных институциях должны появится пандусы, интерактивные экраны и сурдопереводчики.

Так, в 2015 году в Музее современного искусства «Гараж» появился отдел инклюзивных программ, а с недавнего времени они запустили программу дополнительного профессионального образования «Многообразие инклюзивных практик и перспективы их внедрения в работу организации». Институция ставит перед собой задачу по адаптации пространства и информации для посетителей с различным опытом, и активно делится с профессиональным сообществом наблюдениями, результатами и опытом. Например, в 2021 году они провели курс «Различные концепции инклюзии и их реализация в сфере образования и культуры». В 2023 году в лектории музея активно проходили кинопоказы и события для глухих и слабослышащих посетителей, делая досуг людей насыщенней и интереснее.

Музей «Гараж» на регулярной основе проводит события для глухих и слабослышащих посетителей. Экскурсии и открытые мастерские для взрослых и детей сопровождаются переводом на русский жестовый язык.

В 2016 году ГМИИ им. Пушкина создал департамент «Музей инклюзивных практик» и программу «Доступный музей». Так появилась первая в России карта сенсорной безопасности музейного пространства для людей со сниженным порогом сенсорной чувствительности (повышенная чувствительность к свету, звуку, большому скоплению людей). Также для посетителей проводят экскурсии на русском жестовом языке по постоянной экспозиции, а на сайте публикуют подкасты с тифлокомментариями к временным выставкам и видеокурсы об искусстве для глухих и слабослышащих зрителей. С каждым годом в штате музеев все больше сотрудников становятся проводниками в инклюзивные практики.

В декабре 2021 года в столице открылся Дом культуры ГЭС-2, в который изначально начал внедрять программу доступности через разный способ адаптации, например:

Синхронный перевод на русский и жестовый язык на публичных мероприятиях и публикация видеороликов на русском жестовом языке.

Создание текстов на ясном языке для адаптации художественных высказываний, предоставление текстовых материалов, напечатанные увеличенным шрифтом и шрифтом Брайля.

Тифлокомментарии при кинопоказах и театральных представлениях — специальное аудиальное описание того, что происходит на экране или сцен. Аудиогиды можно попросить на стойке информации.

Всё это помогает создавать условия для совместного творчества и социокультурного взаимодействия самых разных людей. | Источник: V-A-C foundation

А замечали ли вы в своих городах таблички со шрифтом Брайля, тактильные модели в музеях или видели лекции, в которых сбоку шёл перевод на русский жестовый язык? Это всё находится вокруг нас и не всегда мы придаем этому значение, но результаты многовековой работы, постоянное развитие и продвижение инклюзивных практик делают жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья комфортнее и безопаснее.