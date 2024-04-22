Инфекционист Никифоров развеял популярные мифы о клещах

Клещ не летает, поэтому не может спланировать за шиворот. Об этом и других популярных мифах об этих насекомых рассказал завкафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Он никогда выше, ну скажем так, метра с кепкой не поднимается. Он обычно сидит низенько, на траве, на кустиках, выставив вперед передние лапки, и когда мы проходим, он цепляется за одежду, а потом начинает ползти строго вверх. Вот он вниз никогда не ползет и на голову нам не падает. Кроме того, клещ не кусает — клещ присасывается», — подчеркнул он.
Также он уверен, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. Так Никифоров прокомментировал информацию о якобы раннем нашествии членистоногих. Эксперт напомнил, что они всегда просыпаются, как только оттаивает земля.
«Можно попытаться самостоятельно выдернуть клеща, но головка там останется. <…> Если до поликлиники как до Луны на паровозе, то это нужно сделать самому. Продается масса всяких подручных вытаскивателей клещей самых различных, и в интернете можно увидеть, как своими руками сделать. Все это работает, только не надо его маслом заливать, ничего не получится», — указал профессор.
Ранее в местном Роспотребнадзоре рассказали, что на территории Московской области по состоянию на 11 апреля зарегистрировано 85 случаев укусов клещей. За этот период было зафиксировано 24 случая болезни Лайма, но случаев заболевания вирусным энцефалитом не зарегистрировано.