Инфекционист Никифоров развеял популярные мифы о клещах

«Он никогда выше, ну скажем так, метра с кепкой не поднимается. Он обычно сидит низенько, на траве, на кустиках, выставив вперед передние лапки, и когда мы проходим, он цепляется за одежду, а потом начинает ползти строго вверх. Вот он вниз никогда не ползет и на голову нам не падает. Кроме того, клещ не кусает — клещ присасывается», — подчеркнул он.