Индийский округ Дели признали столицей с самым грязным воздухом в мире

Исследователи подчеркнули, что столица Индии с 2018 года уже четыре раза признавалась самой загрязненной в мире. В целом и вся страна уже не в первый раз попадает в число самых загрязненных. Сейчас она находится на третьем месте с уровнем PM2,5 в 54,4 микрограмма на кубометр (всего в рейтинге 134 государства; антилидер — Бангладеш с 79,9 микрограмма на кубометр, следом идет Пакистан с 73,7 микрограмма), а годом ранее была на восьмом.