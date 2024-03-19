Индийский округ Дели признали столицей с самым грязным воздухом в мире

К таким результатам, как передает информационное агентство Press Trust of India, пришли исследователи швейцарской организации IQAir, проанализировав качество воздуха в мире за прошлый год.
«Уровень PM2,5 в Дели ухудшился с 89,1 микрограмма на кубический метр в 2022 году до 92,7 микрограмма на кубический метр в 2023 году», — отметили в IQAir.
Безопасный уровень упомянутых частиц — 60 микрограммов на кубометр.
Что касается Бегусарая, там зафиксировали концентрацию PM2,5 в 118,9 микрограмма на кубический метр. Причем ситуация с воздухом на территории агломерации ухудшилась только в последнее время — в рейтинге 2022 года она даже не упоминалась.
Исследователи подчеркнули, что столица Индии с 2018 года уже четыре раза признавалась самой загрязненной в мире. В целом и вся страна уже не в первый раз попадает в число самых загрязненных. Сейчас она находится на третьем месте с уровнем PM2,5 в 54,4 микрограмма на кубометр (всего в рейтинге 134 государства; антилидер — Бангладеш с 79,9 микрограмма на кубометр, следом идет Пакистан с 73,7 микрограмма), а годом ранее была на восьмом.
Ранее эксперты aif.ru назвали топ-10 человеческих привычек, которые представляют опасность для экологии. В число отравляющих воздух, к примеру, попала неправильная утилизация батареек, ламп и старых лекарств.