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Индийский округ Дели признали столицей с самым грязным воздухом в мире

Индийский столичный округ Дели, в который входит Нью-Дели, признали столицей с самым грязным воздухом в мире, а самой загрязненной агломерацией (городом с пригородами) назвали индийский Бегусарай.
Источник: AP 2023

К таким результатам, как передает информационное агентство Press Trust of India, пришли исследователи швейцарской организации IQAir, проанализировав качество воздуха в мире за прошлый год.

«Уровень PM2,5 в Дели ухудшился с 89,1 микрограмма на кубический метр в 2022 году до 92,7 микрограмма на кубический метр в 2023 году», — отметили в IQAir.

Безопасный уровень упомянутых частиц — 60 микрограммов на кубометр.

Что касается Бегусарая, там зафиксировали концентрацию PM2,5 в 118,9 микрограмма на кубический метр. Причем ситуация с воздухом на территории агломерации ухудшилась только в последнее время — в рейтинге 2022 года она даже не упоминалась.

Исследователи подчеркнули, что столица Индии с 2018 года уже четыре раза признавалась самой загрязненной в мире. В целом и вся страна уже не в первый раз попадает в число самых загрязненных. Сейчас она находится на третьем месте с уровнем PM2,5 в 54,4 микрограмма на кубометр (всего в рейтинге 134 государства; антилидер — Бангладеш с 79,9 микрограмма на кубометр, следом идет Пакистан с 73,7 микрограмма), а годом ранее была на восьмом.

Ранее эксперты aif.ru назвали топ-10 человеческих привычек, которые представляют опасность для экологии. В число отравляющих воздух, к примеру, попала неправильная утилизация батареек, ламп и старых лекарств.