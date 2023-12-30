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07:41 (мск), источник: Life.ru

Индийские учёные не смогли «разбудить» луноход «Прагьян» и оставили его «спать» на Луне

У индийских специалистов не получилось реактивировать луноход «Прагьян», поэтому они решили оставить его в режиме «вечного сна». Об этом рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх. Его выступление на научном фестивале в Мумбаи цитирует агентство ANI.

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Источник: AP 2023

Луноход «Прагьян» был доставлен на Луну в рамках миссии «Чандраян-3» в августе 2023 года. Аппарат проводил исследовательскую работу с 23 августа по 4 сентября, после чего и он, и посадочный модуль были переведены в режим сна, чтобы пережить очень холодную лунную ночь. В конце сентября в ISRO попытались «разбудить» оба аппарата, но в этом отношении потерпели фиаско.

«Миссия “Чандраян-3” была огромным успехом. Это придаёт нам уверенность, чтобы продолжать работать над нашими программами. После двух недель сбора данных аппараты крепко спят, поэтому я рекомендовал нашим специалистам не реактивировать их, чтобы они спали вечным сном. К сожалению, мы надеялись, что они проснутся, но этого не случилось», — рассказал Соманатх.

Он предположил, что это могло произойти по многим причинам. К тому же, если бы удалось реактивировать луноход, на Земле бы об этом не узнали, так как он поддерживал связь с планетой через посадочный модуль, находящийся в спящем режиме. По словам Соманатха, остаётся надеяться, что данные, полученные за две недели исследований, принесут «фантастические научные результаты в ближайшие дни».

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Напомним, «Чандраян-3» прилунился 23 августа. В истории Индии это первая успешная лунная миссия, а сама страна стала четвёртой после СССР, США и Китая, которой удалось посадить свой аппарат на естественном спутнике Земли. В том числе луноход «Прагьян» уже замерил температуру Луны и нашёл на ней серу, алюминий и железо.

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