Индиец сбросил 20 кг за 9 месяцев благодаря отказу от двух продуктов

Ведущий инженер торгового флота Индии по имени Раджаниш за 9 месяцев смог похудеть на 20 килограммов, и все благодаря диете и программе тренировок.
В последние два десятилетия вес мужчины, которому сейчас 44 года, колебался от 105 до 110 килограммов. При этом Раджаниш вел физически активный образ жизни, был в целом здоров, но неправильное питание не давало ему сбросить вес.
Когда год назад Раджанишу, из-за небольшой спортивной травмы, пришлось посетить ортопеда, доктор предупредил его, что если он не снизит вес, то в ближайшем будущем его неминуемо ждут проблемы с коленями, которые не выдерживают такой нагрузки. Желание сохранить собственные коленные суставы, а не заменять их искусственными, мотивировало Раджаниша лучше, чем что-либо еще.
Мужчина ушел в отпуск и сам разработал для себя план снижения веса. Его цель состояла в том, чтобы стабильно сбрасывать по 2−3 килограмма в месяц, не нанося при этом вред своему здоровью.
Раджаниш полностью исключил из своего рациона рис и пшеницу, а также перестал есть жареные блюда. Он не стал отказываться от любимых сладостей, но ел их теперь исключительно днем, а также выпивал по три литра воды за сутки.
Что ел индиец: примерное меню на день
- Завтрак — два яйца, кофе или сок из яблок, моркови и свеклы.
- Ланч — курица или рыба с овощами на гриле, с капустным салатом и богатыми растительным белком бобовыми, такими, как чечевица или нут.
- Полдник — кофе, фрукты, орехи.
- Ужин — легкое блюдо из овощей.
Что касается спорта, то Раджаниш начал каждое утро ходить в ближайший спортзал и заниматься там по полтора часа. 60% времени он уделяет силовым тренировкам, а остальные 40% — функциональным и кардиотренировкам. Кроме того, каждый вечер он совершает 45-минутную пешую прогулку и играет с друзьями в настольный теннис, крикет и бадминтон.
В итоге за 9 месяцев Раджаниш избавился от 20 килограммов и сейчас весит 89 килограммов. Кроме позитивных изменений во внешнем облике, похудение также принесло много пользы здоровью мужчины: показатели артериального давления, которые были слегка повышены, теперь нормализовались, снизился также уровень холестерина в крови.