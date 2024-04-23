Индиец сбросил 20 кг за 9 месяцев благодаря отказу от двух продуктов

Когда год назад Раджанишу, из-за небольшой спортивной травмы, пришлось посетить ортопеда, доктор предупредил его, что если он не снизит вес, то в ближайшем будущем его неминуемо ждут проблемы с коленями, которые не выдерживают такой нагрузки. Желание сохранить собственные коленные суставы, а не заменять их искусственными, мотивировало Раджаниша лучше, чем что-либо еще.