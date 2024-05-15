Инцест — дело семейное. Какие генетические болезни были у фараонов

Мутантные вредные гены обычно рецессивны — то есть проявляются только у гомозигот, когда обе копии гена (одна получена от матери, другая — от отца) в организме дефектные. В популяции такие вредные мутации встречаются редко и отсекаются отбором. Вероятность, что оба родителя будут носителями вредного дефектного гена, значительно возрастает при близкородственных браках. А знаменитая красавица Клеопатра VII была внебрачным ребенком ее отца Птолемея XII и неизвестной наложницы. Поэтому она не страдала от инбридинга и даже считалась эталоном красоты", — объяснил Крутовский.