Иммунолог высказался о реальности угрозы «болезни X»

«Болезнь Х» — это условное неизвестное заболевание, которое потенциально может вызвать эпидемию или пандемию. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность». В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать лекарства.

«В ближайшие годы, пять-десять лет, думаю, это крайне маловероятно за исключением одного нюанса — если что-то не будет создано биоинженерным путем. Сейчас много кто и не только государства ведут разработки двойного назначения. Биоинженерным путем из широкого спектра инфекций, бактерий, вирусов можно сделать опасные, высокопатогенные или высокозаразные варианты, и это непрогнозируемая история. Вероятность таких событий определить невозможно, потому что есть активные игроки, которые могут это сделать. Если говорить про природные механизмы, то маловероятно, что в течение ближайших пяти-десяти лет [появится болезнь X], все-таки это история на более долгосрочную перспективу», — отметил он.