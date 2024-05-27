Именем любимой. Как с Екатерины I началась «женская» география Петербурга

«Современники оставили некоторые описания Екатерины. Иностранцы писали, что она была низка ростом, толста, черна — наверное, имеют в виду, что она была загорелой, а она была загорелой, потому что всюду следовала за Петром, — рассказывает заместитель директора ГМЗ “Царское Село” по научной работе Ираида Ботт. — Она была неприхотлива, потому что в Персидском походе, например, она могла сутки находиться в седле, как пишут опять же современники, жила и ночевала в армейской палатке, на тюфяках. Она была помощницей и опорой Петра. Современники писали, что она была добра, простодушна. Мне кажется, она, безусловно, была харизматична. Петр отмечал ее ум. И потом она обладала каким-то особым воздействием на Петра — она могла гасить приступы его необоснованного гнева. Она начинала с ним говорить и как-то его убаюкивала (брала в руки его голову и почесывала, и когда он приходил в себя, то приступ уже миновал — думаю, что это было окружению очень приятно)».