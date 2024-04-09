Иларионов день. Что можно и что нельзя делать 10 апреля 2024 года

Илларион уже в детстве решил стать монахом. Молодым он ушел в монастырь, много лет провел в уединении и за усердный духовный труд удостоился сана пресвитера, а затем был избран игуменом Пеликитского монастыря (находился близ пролива Дарданеллы, был полностью сожжен и разрушен в XIX веке). Преподобный получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. С помощью молитвы он изгонял бесов, исцелял людей, разводил воды по берегам реки, регулировал погоду, отгонял от полей вредных животных, наполнял рыбой сети рыбаков и творил много других чудес. Иллариона и 42 его иноков византийский полководец Михаил Лаханодракон заковал в цепи прямо во время службы. Всех их мучали и потом убили.