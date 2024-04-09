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Иларионов день. Что можно и что нельзя делать 10 апреля 2024 года

10 апреля 2024 года православные вспоминают Илариона Нового.

Источник: Аргументы и факты

10 апреля 2024 года православные вспоминают преподобного Илариона Нового. Народное название праздника — «Иларион выверни оглобли». Свое прозвище святой получил на Руси благодаря весенней погоде, заставляющей крестьян спешно менять сани на телегу и выворачивать оглобли из зимнего вида транспорта.

Кто такой Иларион Новый?

Илларион уже в детстве решил стать монахом. Молодым он ушел в монастырь, много лет провел в уединении и за усердный духовный труд удостоился сана пресвитера, а затем был избран игуменом Пеликитского монастыря (находился близ пролива Дарданеллы, был полностью сожжен и разрушен в XIX веке). Преподобный получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. С помощью молитвы он изгонял бесов, исцелял людей, разводил воды по берегам реки, регулировал погоду, отгонял от полей вредных животных, наполнял рыбой сети рыбаков и творил много других чудес. Иллариона и 42 его иноков византийский полководец Михаил Лаханодракон заковал в цепи прямо во время службы. Всех их мучали и потом убили.

Что можно делать 10 апреля 2024 года?

— В этот день принято собирать цветы мать-и-мачехи. Считалось, они обладают исключительной силой, избавляют от любых болезней, дают сил и здоровья. Цветы заваривали и пили во время болезни или для профилактики.

— Вечер принято проводить дома, в кругу родных. Как правило, домочадцы делились друг с другом самым сокровенным и помогали в решении проблем.

Что нельзя делать 10 апреля 2024 года?

— Нельзя ссориться и конфликтовать. Особенно нельзя выяснять отношения возле воды.

— Нельзя употреблять в речи бранные слова.

— Нельзя думать о плохом.