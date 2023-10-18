ИИ расшифровал древний свиток, похороненный под пеплом Везувия

В марте 2023 года ученые из Университета Кентукки запустили конкурс «Везувий», опубликовав тысячи рентгеновских изображений обугленных свитков Геркуланума — древнеримского города в итальянском регионе Кампания на берегу Неаполитанского залива. Как и города Помпеи и Стабии, он прекратил свое существование во время извержения Везувия осенью 79 года и был погребен под слоем пирокластических потоков.

Как можно представить, учитывая состояние свитков, которые были погребены под курганами вулканического пепла Везувия почти 2000 лет, определить, что было написано, было невозможно. Но, как передает Science Alert, ученые нашли способ. Студент-компьютерщик Университета Небраски Люк Фарритор и аспирант биоробототехники Свободного университета Берлина Юсеф Надер успешно использовали для этой задачи ИИ.

Участники конкурса независимо друг от друга определили слово «πορυρας» («порфиры» — это природный пигмент несмываемого насыщенного красного цвета, который в том числе использовался для окрашивания тканей фиолетовым цветом), используя современные греческие символы. В Древнем Риме фиолетовый был важным цветом, часто символизирующим богатство и статус. Считается, что слово «πορυρας» может относиться к одеяниям или рангу, но для того, чтобы узнать наверняка, потребуется дальнейший анализ текстов.

Поскольку студент Университета Небраски был первым, его наградили чеком на 40 тысяч долларов (почти 3,9 миллиона рублей). Фарритор настроил модель машинного обучения на «шаблоне потрескивания», который указывает на чернильные штрихи. Благодаря нему ИИ находил закономерности и постепенно расшифровал слово «порфиры». Надер также использовал машину, но обучил свою модель распознавать формы на изображениях, которые выглядели как буквы.

При наличии достаточного количества данных ИИ обнаружил на рентгеновских изображениях незначительные изменения текстуры и штрихи чернил, невидимые для человеческого глаза. Исследователи надеются, что вскоре будет раскрыто еще больше слов.

Главный приз Vesuvius Challenge — 700 тысяч долларов (68 миллионов рублей) — достанется тому, кто сможет прочитать четыре или более отрывков из одного из найденных свитков. Участвовать в конкурсе может любой желающий. К слову, свитки были похоронены под пеплом после извержения Везувия в 79 году н. э. и до XVIII века были потеряны. До наших дней сохранилось очень мало подобных древних текстов. И проблема не только в расшифровке древних рукописей, но и в хрупкости материала, из-за которого бумага превращается в прах.

Ранее археологи обнаружили в Помпеях два новых скелета мужчин. По предварительным оценкам, они погибли в результате землетрясения, сопровождавшего извержение вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Олеся Маевская