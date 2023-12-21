Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

ИИ обнаружил оружие против супербактерии

Ученые Массачусетского технологического института использовали глубокое обучение, чтобы обнаружить класс соединений, способных уничтожить устойчивую к лекарствам супербактерию. О новом оружии против метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наверх
Источник: Freepik

Исследователи обучили ИИ с помощью данных об антибиотической активности 39 тысяч соединений против MRSA, а также о структуре этих молекул. Алгоритм поиска «Монте-Карло» был использован для прогнозирования, какие субструктуры соединений отвечают за противомикробную активность. Кроме того, ученые применили дополнительные модели для предсказания токсичности этих молекул в отношении трех различных типов клеток человека.

Было проверено около 12 миллионов коммерчески доступных соединений и идентифицированы те из них, что потенциально активны против MSRA. 280 молекул были проверены в лаборатории на культуре бактерий и на двух мышиных моделях (с кожной инфекцией и с системной инфекцией).

Эксперименты показали, что эти соединения, по-видимому, уничтожают бактерии, нарушая их способность поддерживать электрохимический градиент на клеточных мембранах. Этот градиент необходим для многих важных функций клеток, включая способность производить АТФ — молекулы с химической энергией. В то же время мембраны клеток остаются нетронутыми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?
Призыв в 2024 году пройдет по новым правилам
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь