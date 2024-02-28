Ихтиологи нашли крохотную прозрачную рыбку, ревущую громче реактивного самолета

«Эта крошечная рыбка может издавать звуки громкостью более 140 децибел на расстоянии от 10 до 12 миллиметров — это сравнимо с шумом, который человек воспринимает от самолета во время взлета на расстоянии 100 метров, и довольно необычно для животного миниатюрного размера. Мы попытались понять, как рыбе это удается и какие механизмы отвечают за это достижение», — отметил один из авторов работы, доктор Ральф Бритц.