Ихтиологи нашли крохотную прозрачную рыбку, ревущую громче реактивного самолета

Группа немецких ученых из Центра нейробиологии имени Эйнштейна в Берлине и других научных учреждений обнаружила, что рыбы вида Danionella cerebrum способны издавать звук громкостью более 140 децибел. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).