Играющие персонажей актеры из Disneyland создали профсоюз

«Disneyland — особенное место, где актеры создают волшебство, привлекающее миллионы гостей каждый год. Работники Disney открыто и активно инвестируют в компанию Walt Disney и ее ценности и верны ей, поэтому вполне разумно ожидать, что “самое счастливое место на земле” будет платить им справедливо и уделять приоритетное внимание их здоровью и безопасности. Объединение в профсоюзы — это коллективный путь к тому, чтобы творцы волшебства делились не только счастьем, но и ежеквартальными доходами от прибыли в $9,13 млрд, о которых Disney объявила своим акционерам 7 февраля», — заявила президент Actors' Equity Association Кейт Шиндл.