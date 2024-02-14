Играющие персонажей актеры из Disneyland создали профсоюз

Артисты, играющие роли персонажей из мультфильмов Disney, таких как Микки-Маус, Дональд Дак и Гуфи, в парке развлечений Disneyland, заявили о намерении создать профсоюз и влиться в состав Actors' Equity Association (американская гильдия, представляющая интересы 51 тыс. театральных артистов и режиссеров). Назвавшись Magic United, инициаторы сообщества из 1,7 тыс. работников тематического парка развлечений объявили себя ячейкой театрального профсоюза, говорится на сайте организации Actors' Equity Association.
Magic United уже начало раздавать своим членам удостоверения гильдии и намерено добиться добровольного признания их объединения от управляющей компании Disney Resort Entertainment. В противном случае Equity обратится в Национальный совет по трудовым отношениям.
«Disneyland — особенное место, где актеры создают волшебство, привлекающее миллионы гостей каждый год. Работники Disney открыто и активно инвестируют в компанию Walt Disney и ее ценности и верны ей, поэтому вполне разумно ожидать, что “самое счастливое место на земле” будет платить им справедливо и уделять приоритетное внимание их здоровью и безопасности. Объединение в профсоюзы — это коллективный путь к тому, чтобы творцы волшебства делились не только счастьем, но и ежеквартальными доходами от прибыли в $9,13 млрд, о которых Disney объявила своим акционерам 7 февраля», — заявила президент Actors' Equity Association Кейт Шиндл.
Ассоциация уже представляет интересы сотен артистов в Walt Disney World в Орландо. Теперь речь идет о расширении состава, в который войдет персонал Калифорнийского парка развлечений.
Walt Disney World Resort, в который входят парк Disneyland и парк аттракционов Disney's California Adventure, открылся в 1955 году и стал одним из самых посещаемых тематических развлекательных аттракционов в мире. Большая часть рабочей силы Disneyland в Лос-Анджелесе уже состоит в профсоюзах. Но это не касается сотрудников, занятых в «Персонажах» и «Парадах», хотя их коллеги, выполняющие ту же работу в парке во Флориде, состоят в профсоюзах уже много десятилетий.
Члены Magic United решили отстоять свое право на безопасные условия труда, соблюдение санитарных требований на рабочем месте, справедливую заработную плату.
«Благодаря Magic United мы можем работать вместе друг с другом и с руководством Disney, чтобы гарантировать, что наши таланты останутся в центре внимания волшебной страны для будущих поколений. Мы “Волшебство”! Мы профсоюз!» — говорится в заявлении новой ячейки.
В 2023 году шоу-бизнес США потрясла масштабная забастовка сразу двух крупных профсоюзов — Гильдии актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) и Гильдии сценаристов (WGA). Последние вышли на пикеты в мае 2023 года. Страйк голливудских авторов завершился 27 сентября в 0:01. Гильдия сценаристов (WGA) смогла добиться введения ограничений на использование ИИ, бонусов за просмотры на стримингах, установления минимального количества персонала в комнатах телесценаристов. В числе договоренностей — ежегодная индексация минимальной зарплаты на 5, 4 и 3,5% в течение трех лет.
Актеры бастовать начали в июле и прекратили акцию в ноябре, добившись от Альянса продюсеров кино и телевидения США (AMPTP) защиты от угроз со стороны искусственного интеллекта и повышения заработной платы. Минимальная оплата труда большинства актеров возрастет на 7%. Кроме того, в договоре прописывается «бонус за участие в потоковом вещании».